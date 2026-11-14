Mỹ đình chỉ các chuyến bay thương mại toàn quốc do sự cố liên lạc

Lệnh đình chỉ được FAA ban hành vào chiều 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Theo thông báo, các máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép hạ cánh, trong khi những chuyến bay đang ở mặt đất phải tạm dừng cất cánh.
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy, sự cố liên quan đến công nghệ kiểm soát không lưu đã cũ và tình trạng các bộ định tuyến (router) bị quá tải dữ liệu.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nhận định sự cố có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật, không phải một vụ tấn công mạng có chủ đích.
Đông đảo hành khách ngồi chờ tại nhà ga sân bay trong hơn 4 giờ không phận Mỹ tạm ngưng hoạt động cất cánh vì sự cố kỹ thuật viễn thông
FAA thông báo mở lại không phận vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức hơn 4 giờ sau khi lệnh đình chỉ bay được ban hành.
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