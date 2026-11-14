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Thế giới

Mỹ đình chỉ các chuyến bay thương mại toàn quốc do sự cố liên lạc

VIỆT HÙNG, ĐẠT NGUYỄN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh đình chỉ các chuyến bay thương mại trên toàn quốc trong hơn 4 giờ do sự cố liên lạc giữa các trung tâm kiểm soát không lưu, ảnh hưởng đến khoảng 15.000 chuyến bay.

Lệnh đình chỉ được FAA ban hành vào chiều 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Theo thông báo, các máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép hạ cánh, trong khi những chuyến bay đang ở mặt đất phải tạm dừng cất cánh.

Mỹ đình chỉ các chuyến bay thương mại toàn quốc do sự cố liên lạc - Ảnh 1.

Hàng loạt máy bay nằm chờ tại các cửa khởi hành ở sân bay Mỹ sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng cất cánh vào chiều 13/11 do sự cố quá tải dữ liệu tại hệ thống kiểm soát không lưu

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy, sự cố liên quan đến công nghệ kiểm soát không lưu đã cũ và tình trạng các bộ định tuyến (router) bị quá tải dữ liệu.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nhận định sự cố có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật, không phải một vụ tấn công mạng có chủ đích.

Mỹ đình chỉ các chuyến bay thương mại toàn quốc do sự cố liên lạc - Ảnh 2.
Mỹ đình chỉ các chuyến bay thương mại toàn quốc do sự cố liên lạc - Ảnh 3.

Đông đảo hành khách ngồi chờ tại nhà ga sân bay trong hơn 4 giờ không phận Mỹ tạm ngưng hoạt động cất cánh vì sự cố kỹ thuật viễn thông

Người dân không có gì phải lo sợ. Đây không phải là một vụ tấn công khủng bố 11/9 nào khác. Đây chỉ là một sự cố gián đoạn viễn thông.
PB5 8301 – Markwayne Mullin, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

FAA thông báo mở lại không phận vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức hơn 4 giờ sau khi lệnh đình chỉ bay được ban hành.

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