NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 14/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc X

Theo lịch thi đấu ngày 14/11, các môn Vovinam, Futsal nam và Bowling cũng diễn ra tại khu vực này. Địa điểm tổ chức lần lượt là Nhà thi đấu TDTT phường Chánh Hưng, CLB Futsal Nhà thi đấu phường Chánh Hưng và Trung tâm triển lãm, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Tân Sơn Nhất.

Lịch thi đấu diễn ra tại các khu vực của TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11

Tại TP. Hồ Chí Minh - Khu vực II, các nội dung Bóng đá nam U21 và Khiêu vũ thể thao tiếp tục tranh tài. Trong đó, Bóng đá nam U21 được tổ chức tại Sân vận động Gò Đậu; Khiêu vũ thể thao diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa.

Ở Khu vực III, người hâm mộ có thể theo dõi các môn Bóng đá nữ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương; Judo tại Nhà thi đấu TDTT phường Tam Thắng; Canoeing/Kayak tại Hồ Đá Bàng và Bóng chuyền bãi biển tại xã Hồ Tràm.

Kickboxing tranh tài tại Đồng Nai

Bên cạnh các địa điểm thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/11 còn có môn Kickboxing diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai.

Với nhiều môn thể thao cùng tranh tài tại các địa điểm khác nhau, ngày 14/11 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.



