Bạch Hải Đường trên sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng"

Poster "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Bạch Hải Đường

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11 ghi dấu ấn với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và những gương mặt trẻ trưởng thành từ "Chuông vàng vọng cổ".

Trong đó, NSƯT Kim Phương là đạo diễn dàn dựng, NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân đảm nhận các vai chính. Đồng hành với họ là nhiều nghệ sĩ quen thuộc như: Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Dũng Nhí, Thanh Đông. Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt lần đầu của Ngân Huyền (Võ Thị Bé) - Chuông bạc 2026 và sự trở lại của Hà Như - Chuông bạc 2025.

Trong "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11, các nghệ sĩ kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về cuộc đời nhiều góc khuất của Minh (Bạch Hải Đường). Anh là một tướng cướp khiến nhà chức trách đau đầu nhưng sống trượng nghĩa với bạn bè.

Trong bản dựng này, câu chuyện tập trung khai thác những mâu thuẫn giữa hành vi vi phạm pháp luật, công lý và chuẩn mực đạo đức. Qua đó, vở diễn đặt ra suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân, đồng thời làm nổi bật tình vợ chồng, tình phụ tử, tình bạn và lẽ sống làm người.

Câu chuyện về Bạch Hải Đường ra đời từ khá lâu và nhiều lần xuất hiện trên sân khấu kịch nói, cải lương và phim ảnh (Ảnh: Cải lương Việt Nam/Phim Việt Nam xưa/ Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh)

Câu chuyện về Bạch Hải Đường ra đời từ khá lâu và nhiều lần xuất hiện trên sân khấu kịch nói, cải lương và phim ảnh. Sự trở lại của "Bạch Hải Đường" tại "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11 này sẽ là kết quả của những nỗ lực chuẩn bị chỉn chu từ mọi khâu. Ê-kíp kỳ vọng đêm diễn sẽ đủ sức làm khán giả thổn thức, mặc dù khán giả đã tận tường và nhớ nằm lòng từng lớp trong câu chuyện.

Ra đời từ năm 2011, "Ngân mãi Chuông vàng" là chương trình nghệ thuật thường niên của HTV. Trong suốt 15 năm, chương trình đã tạo cơ hội biểu diễn cho nhiều nghệ sĩ trẻ bước ra từ "Chuông vàng vọng cổ". Qua đó, khán giả cũng đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành của họ qua từng năm.

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11 đã mở bán vé

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 ghi hình lúc 20g ngày 15/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV (14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Vé xem trực tiếp hiện được mở bán trên hệ thống Ticketbox.

Mỗi vé bán ra, chương trình trích 100.000 đồng đóng góp vào Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Vở diễn được truyền tiếp lúc 21g trên HTV9, VOH FM99.9, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, YouTube HTV Giải trí, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Thành phần chế tác vở cải lương "Bạch Hải Đường" Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hoài Dung Đạo diễn: NSƯUT Kim Phương Biên tập : Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Mai Phương Bảng phân vai vở cải lương "Bạch Hải Đường" NSƯT Kim Tiểu Long: Vai Minh (Bạch Hải Đường) NSƯT Thu Vân: Vai Nhung (Vợ Minh) Phạm Vũ Thành: Vai trưởng ty cảnh sát (bạn thân của Minh) Hoàng Dững: Vai Cang Ngân Huyền: Vai Liên Dũng Nhí: Vai Trung (bầu gánh cải lương bạn thân của Minh) Thanh Đông: Vai cai ngục Hà Như: Vai Thu (con gái Minh và Nhung)

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