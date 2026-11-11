Vở "Bạch Hải Đường" sẽ được công diễn trên sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Bạch Hải Đường

Vở "Bạch Hải Đường" sẽ được công diễn trên sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026.

Đêm diễn quy tụ NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân, NS Thanh Đồng, NS Dũng Nhí, Giải Tư CVVC 2013 Phạm Vũ Thành, NS Hoàng Dững, Chuông bạc 2025 Hà Như, Chuông bạc 2026 Ngân Huyền. Đặc biệt, NSƯT Kim Phương đóng vai trò đạo diễn dàn dựng cho vở cải lương này.

NSƯT Kim Phương là đạo diễn dàn dựng cho vở "Bạch Hải Đường"

Với nhiều thế hệ khán giả yêu thích cải lương, NSƯT Kim Phương là gương mặt quen thuộc. Bà ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là các vai phản diện. Không chỉ vậy, NSƯT Kim Phương còn có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương. Trong đó, bà từ nhiều năm gắn bó với sân chơi "Chuông vàng vọng cổ", nơi "đãi cát tìm vàng", tìm kiếm các tài năng cải lương trong dân gian. NSƯT Kim Phương đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ hỗ trợ dàn dựng tiết mục, huấn luyện thí sinh đến giám khảo.

NSƯT Kim Phương tiếp tục đồng hành với các giọng ca trẻ, những người bước ra cuộc thi để đến với sân khấu chuyên nghiệp. Trong đó, bà gắn bó nhiều năm với sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng". Bà từng ghi dấu ấn qua nhiều bản dựng thuộc các đề tài và phong cách khác nhau. Năm 2012, bà dàn dựng "Chiều đông gió lạnh về". Năm 2018, khán giả gặp lại tên tuổi Kim Phương qua vở "Lưu Bình – Dương Lễ", câu chuyện về tình bạn và sự cảm hóa.

Trích vở "Yêu thì tới" - Ngân mãi Chuông vàng tháng 1/2026

Gần đây, bà dàn dựng "Yêu thì tới" (tháng 1/2026), "Tiếng hò sông Hậu" (tháng 3/2026) và mới nhất là "Bạch Hải Đường" (tháng 11/2026).

Với "Tiếng hò sông Hậu", nữ nghệ sĩ lựa chọn cách xử lý mới về không gian và ngôn ngữ sân khấu truyền hình, đồng thời giữ tinh thần nhân văn của tác phẩm. Còn ở "Bạch Hải Đường", bà khai thác những mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, số phận con người cùng trách nhiệm cá nhân.

NSƯT Kim Phương nói về vở Bạch Hải Đường

NSƯT Kim Phương cho biết: "HTV đang "mở cửa" cho nghệ thuật phong phú hơn, cho phép phục dựng những vở ngày xưa. Đó là những vở mà giới chuyên môn xem là kinh điển, được nhiều thế hệ khán giả thuộc nằm lòng.

Vở "Bạch Hải Đường" được nhiều thế hệ tiền bối diễn qua, như Thành Được, Ngọc Giàu, Trọng Hữu... Giờ đây, Kim Phương rất may mắn khi có cơ hội cùng các em trẻ phục dựng lại vở này. Khán giả cũng đã in trí câu chuyện về Bạch Hải Đường qua diễn xuất của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu.

Cho nên, điều Kim Phương và các bạn trẻ mong mỏi là làm sao phục dựng lại với tiết tấu, cách diễn hợp lý hơn, nhanh hơn, phù hợp với thời đại. Nhưng điều cốt lõi là cần luôn tôn trọng tác phẩm gốc. Khi phục dựng những vở nổi tiếng, nhiệm vụ của người đi sau gần như cần tôn trọng từng câu văn, từng câu ca của bản gốc. Sự sáng tạo của thế hệ sau chỉ nhằm làm câu chuyện đầy đặn hơn".

Xem lại "Tiếng hò sông Hậu" - vở diễn gần nhất trên sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng" do NSƯT Kim Phương dàn dựng