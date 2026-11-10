Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễn

Các nghệ sĩ góp mặt trong vở "Bạch Hải Đường"

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11 sẽ công diễn vở "Bạch Hải Đường" vào 20g Chủ nhật (15/11), tại Nhà hát HTV.

"Ngân mãi Chuông vàng" tuần này sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện bi kịch của Bạch Hải Đường trong vở diễn cùng tên. Vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của sân khấu, cùng những gương mặt trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ". Họ sẽ đảm nhận các nhân vật góp phần kể lại câu chuyện kinh điển về tướng cướp Bạch Hải Đường.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026















Các nghệ sĩ tham gia vở "Bạch Hải Đường"

Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ và giọng ca từng ghi dấu ấn tại cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ". Trong đó, NSƯT Thu Vân (Chuông vàng 2009) vào vai Nhung, vợ của Bạch Hải Đường. Ngân Huyền (Chuông bạc 2026) hóa thân thành Liên, vợ ông Cò Bằng và là mẹ nuôi của bé Thu.

Bên cạnh đó, Hà Như (Chuông bạc 2025) đảm nhận vai bé Thu, con ruột của Minh. Phạm Vũ Thành (Giải Tư Chuông vàng vọng cổ 2013) vào vai Bằng, chồng của Liên và là bạn của Minh.

Nhân vật chính Bạch Hải Đường - tức vai Minh, do NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận. Bên cạnh đó, vở diễn còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hoàng Dững trong vai Cang, người tình của Nhung; nghệ sĩ Dũng Nhí trong vai Trung, ông bầu gánh hát. Đặc biệt, nghệ sĩ Thanh Đồng đảm nhận vai cai ngục. Ông là nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm với hàng trăm vai diễn phụ trên sân khấu.

NSƯT Kim Phương là đạo diễn dàn dựng vở "Bạch Hải Đường"

Vở diễn "Bạch Hải Đường" do NSƯT Kim Phương dàn dựng.

Thông qua "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11, các nghệ sĩ kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về cuộc đời nhiều góc khuất của Minh (Bạch Hải Đường). Anh là một tướng cướp khiến nhà chức trách đau đầu nhưng sống trượng nghĩa với bạn bè.

Trong bản dựng này, câu chuyện tập trung khai thác những mâu thuẫn giữa hành vi vi phạm pháp luật, công lý và chuẩn mực đạo đức. Qua đó, vở diễn đặt ra suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân, đồng thời làm nổi bật tình vợ chồng, tình phụ tử, tình bạn và lẽ sống làm người.

Ngân mãi Chuông vàng