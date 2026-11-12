Kim Tiểu Long trở lại vai Bạch Hải Đường | Ngân mãi Chuông vàng

Poster "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Ngân mãi Chuông vàng đánh dấu cuộc hội ngộ sau hơn 20 năm

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 sẽ công diễn vở "Bạch Hải Đường". NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận vai Minh, tức tướng cướp Bạch Hải Đường.

Vở cải lương này do NSƯT Kim Phương dàn dựng, theo kịch bản của tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung. Tác phẩm sẽ ra mắt khán giả mộ điệu vào 20g ngày 15/11 tại Nhà hát Truyền hình HTV.

NSƯT Kim Tiểu Long một lần nữa vào vai Bạch Hải Đường

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Trong tác phẩm này, NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ Minh. Bên cạnh đó, vở còn có sự tham gia của Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Dũng Nhí, Thanh Đông, Hà Như và Ngân Huyền.

Với Kim Tiểu Long, Bạch Hải Đường là một vai diễn mang nhiều ý nghĩa. Anh chia sẻ, từ nhỏ ở miền Tây, anh đã nghe băng cassette "Bạch Hải Đường" nhiều lần và thuộc cả tuồng.

Khoảng 20 năm trước, anh từng hóa thân thành nhân vật này trên sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang. Khi đó, anh vừa nhận giải thưởng Trần Hữu Trang. Vì vậy, lần tái ngộ này gợi cho nam nghệ sĩ nhiều ký ức về những ngày đầu sự nghiệp.

Anh cho biết, khi được HTV mời tham gia vở "Bạch Hải Đường", anh vừa mừng vừa lo. Anh vẫn áp lực trước một tác phẩm kinh điển. Bởi lẽ, khán giả đã thuộc nằm lòng từng lời ca tiếng hát, nhất là bài Phụng hoàng ở trường đoạn bi kịch của Minh. Do đó, anh phải tập trung tập luyện để tránh sai sót.

Kim Tiểu Long nhìn nhân vật Bạch Hải Đường ở góc độ khác

Theo Kim Tiểu Long, Minh là nhân vật nhiều mâu thuẫn. Anh yêu vợ, thương con và sống trọng tình bạn. Tuy nhiên, anh tự biến mình thành kẻ cướp để nuôi thói xa hoa, phấn son, bài bạc của vợ. Vì tình thương sai cách, anh và gia đình vào bi kịch.

Trong bản dựng năm 2026, Kim Tiểu Long lần đầu diễn trọn vở cùng NSƯT Thu Vân. Anh cho rằng hơn hai thập niên trải nghiệm giúp mình cảm nhận vai Minh đằm và chững chạc hơn. Đồng thời, cách dàn dựng của NSƯT Kim Phương cũng mở ra hướng tiếp cận mới với nhân vật.

Ngoài ra, Kim Tiểu Long tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai. Năm 2024, anh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc. Anh được vinh danh với vai Lê Lợi trong vở Hào kiệt Lam Sơn. Trước đó, anh góp mặt trong Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 226 của HTV năm 2022. Qua đó, lần tái ngộ Bạch Hải Đường cho thấy anh vẫn gắn bó với sân khấu cải lương.

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Ngân mãi Chuông vàng