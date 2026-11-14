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Thời sự

Thủ tướng cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Bộ Quốc phòng thông tin về việc 6 quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

6 chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Thông tin về vụ việc, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 12/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh); Kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 06 chiến sĩ đã hy sinh.

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 06 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2226/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 06 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ:

1. Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

3. Trung sĩ Mai Thanh Phương, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

4. Trung sĩ Nguyễn An Ninh, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

5. Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

6. Trung sĩ Hoàng Long Nhật, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Nguyên quán: Xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sĩ.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

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