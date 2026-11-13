Vai diễn gây sóng gió của NSƯT Thu Vân | Ngân mãi Chuông vàng

NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ của Bạch Hải Đường

NSƯT Thu Vân và vai Nhung trong bi kịch Bạch Hải Đường - Ngân mãi Chuông vàng

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 sẽ công diễn vở "Bạch Hải Đường" vào 20g Chủ nhật (15/11) tại Nhà hát Truyền hình HTV. Trong đó, NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ của Minh (tức Bạch Hải Đường). Đây là lần đầu tiên NSƯT Thu Vân hợp tác diễn xuất cùng NSƯT Kim Tiểu Long. Trước đó, cả hai từng kết hợp trong một số tiết mục ca cổ.

Trong vở "Bạch Hải Đường", họ hóa thân thành cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân sóng gió. Và Nhung là một trong những nguyên nhân lớn nhất đẩy chồng vào số phận bi kịch.

Nhung được chồng hết mực yêu thương. Nhưng cô lại tố cáo chồng, ôm tiền bỏ đi cùng người tình Cang (Hoàng Dững thể hiện). Khi đó, con gái cô (bé Thu - Chuông bạc Hà Như thể hiện) mới chỉ hai tuổi.

Poster "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Lựa chọn của Nhung đẩy mâu thuẫn của vở diễn lên cao. Như đã thông tin, bản dựng năm 2026 do NSƯT Kim Phương dàn dựng tập trung vào số phận Minh. Tác phẩm đặt anh trước xung đột giữa thiện – ác, buộc anh phải đối diện với chuẩn mực đạo đức và công lý.

* Vở "Bạch Hải Đường" vẫn đang mở bán vé

NSƯT Thu Vân gắn bó với sân khấu "Ngân mãi Chuông vàng"

Chuông vàng 2009 - NSƯT Thu Vân là một trong những nghệ sĩ trẻ thành công từ "Chuông vàng vọng cổ" và được nhiều khán giả yêu mến. Sau cuộc thi, "Ngân mãi Chuông vàng" tiếp tục là sân khấu để chị rèn luyện và biểu diễn.

Chị liên tục xuất hiện trong nhiều vở diễn khác nhau, chinh phục nhiều dạng nhân vật. Trong những số "Ngân mãi Chuông vàng" gần nhất, khán giả từng gặp NSƯT Thu Vân trong "Giông tố đêm Thu", "Yêu thì tới", "Dòng đời", "Đò vẫn còn neo", "Diều ơi", "Kỷ niệm thời con gái"...

Trên hành trình làm nghề, Thu Vân tiếp tục ghi dấu qua các liên hoan, hội diễn. Chị giành Huy chương bạc Liên hoan Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Đến năm 2014, chị đoạt huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ sân khấu cải lương" và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Tiếp đó, Thu Vân giành Huy chương vàng Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018. Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.



Xem lại một trích đoạn trong "Yêu thì tới" với phần thể hiện của NSƯT Kim Phương, NSƯT Bảo Trí, NSƯT Thu Vân, Chuông vàng 2010 Bùi Trung Đẳng...

Ngân mãi Chuông vàng