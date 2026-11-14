Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 13/11/2026

Iran tuyên bố tấn công radar Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 13/11 thông báo đã tấn công và phá hủy một radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả cuộc không kích trước đó vào một cơ sở thông tin liên lạc ở Sirik, miền nam Iran.

Đại diện phía Iran trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công, phá hủy một radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain

Tây Ban Nha: giải cứu hơn 100 người di cư trên biển

Tây Ban Nha, lực lượng cứu hộ vừa giải cứu một thuyền chở hơn một trăm người di cư bị chìm gần bờ biển La Restinga. Những người này sau đó được đưa đến quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha vào sáng nay 13/11 theo giờ Việt Nam.

Theo giới chức Tây Ban Nha, trong 10 ngày đầu tháng 11, đã có 7.432 người di cư đến quần đảo Canary. Người đứng đầu địa phương cảnh báo về sự gia tăng đột biến dọc theo tuyến đường di cư qua Đại Tây Dương.



Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha triển khai công tác tiếp cận, đưa hơn 100 người di cư gặp nạn trên thuyền gần bờ biển La Restinga lên tàu cứu nạn trong đêm

Ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch kiêm CEO NVIDIA

Liên quan đến tập đoàn công nghệ NVIDIA, trong đêm qua, ban lãnh đạo tập đoàn thông báo ông Jensen Huang đã từ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (CEO). Và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Thông báo của hội đồng quản trị Nvidia không đề cập đến vụ bê bối của ông Jensen Huang, thay vào đó dành lời tri ân cho những đóng góp của ông Huang đối với công ty mà ông từng tham gia sáng lập năm 1993.

Ông Jensen Huang trả lời phỏng vấn báo giới trước khi ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ NVIDIA chính thức thông báo việc ông từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO)

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 13/11/2026.