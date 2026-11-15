HTV Chiến thắng ung thư: Khi nào cần nội soi dạ dày?

HTV Chiến thắng ung thư: Dấu hiệu nào cần nội soi dạ dày?

HTV Chiến thắng ung thư kỳ này đặt ra câu hỏi: khi nào cần nội soi dạ dày? Đây là thủ thuật dùng ống mềm gắn camera để quan sát thực quản, dạ dày và tá tràng. Qua đó, bác sĩ tìm nguyên nhân đau kéo dài, ợ nóng, nôn ói hoặc khó nuốt. Ngoài ra, nội soi giúp phát hiện viêm, loét, polyp, khối u và lấy mẫu sinh thiết khi cần.

Một số khuyến cáo nội soi dạ dày

Đáng chú ý, ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể chưa biểu hiện rõ. Vì vậy, không nên chờ đến khi đau dữ dội mới đi khám. Các dấu hiệu gồm đau thượng vị kéo dài, nhanh no, chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, nôn kéo dài, nuốt nghẹn, thiếu máu, nôn ra máu hoặc phân đen cần được khám. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đồng nghĩa người bệnh mắc ung thư.

Các chuyên gia khuyến nghị nội soi cho người từ 60 tuổi có triệu chứng khó tiêu. Với người trẻ hơn, dấu hiệu cảnh báo cần được đánh giá theo từng trường hợp. Bên cạnh đó, tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày có thể làm tăng nguy cơ. Do đó, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự chọn lịch nội soi.

Có nhiều cách để nội soi dạ dày

Nội soi dạ dày: Phương pháp và lưu ý trước, sau thủ thuật

Ống nội soi mềm giúp bác sĩ quan sát niêm mạc thực quản, dạ dày và tá tràng. Một số cơ sở sử dụng NBI hoặc nội soi phóng đại để nhận diện tổn thương rõ hơn. Nếu nghi ngờ bất thường, bác sĩ có thể lấy mẫu sinh thiết. Đặc biệt, một số tổn thương sớm có thể được can thiệp qua nội soi.

Để giảm buồn nôn, khó chịu, người bệnh có thể trao đổi về nội soi gây mê. Tuy nhiên, bác sĩ cần đánh giá sức khỏe, bệnh nền và nguy cơ trước khi lựa chọn. Người bệnh cần thông báo tiền sử bệnh, dị ứng và các thuốc đang dùng. Đồng thời, không tự ý ngưng thuốc chống đông hoặc thuốc khác khi chưa được hướng dẫn.

Những lưu ý trước, trong, sau khi nội soi

Trước thủ thuật, người bệnh cần nhịn ăn, uống theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế. Sau nội soi có an thần, cần có người đưa về và tránh tự lái xe. Ngoài ra, hãy hỏi bác sĩ về thời điểm ăn uống trở lại và dấu hiệu cần theo dõi.

Trong chương trình, TS.BS chuyên khoa Ung thư Lê Thị Huỳnh Trang chia sẻ về thời điểm cần nội soi. Bác sĩ cũng giải đáp các phương pháp hiện nay, nội soi gây mê và lưu ý trước, sau thủ thuật.

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