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Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"

THIÊN BÌNH
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"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này sẽ đến Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình), trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, ẩm thực đặc sắc và hệ sinh thái vườn chim phong phú.

Việt Nam đi là ghiền khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Thung Nham

Việt Nam đi là ghiền kỳ này cùng MC Mai Phương khám phá Thung Nham qua ba trải nghiệm đặc sắc. Hành trình mở đầu tại Động Vái Giời, nơi lưu giữ vẻ đẹp kỳ thú của núi đá vôi và hệ thống thạch nhũ tự nhiên.

Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 1.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 2.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 3.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 4.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 5.

Khám phá động Vái Giời

Để đến động, du khách phải chinh phục những bậc thang men theo sườn núi. Bên trong, không gian hang động mở ra với những khối nhũ đá có hình dáng đa dạng. Đặc biệt, Động Vái Giời được chia thành ba tầng, gắn với những tên gọi Trần gian, Địa ngục và Thiên đường. Đây cũng là một trong những điểm tham quan nổi bật của Thung Nham.

Việt Nam đi là ghiền thưởng thức ẩm thực vùng Cố đô

Sau hành trình khám phá thiên nhiên, MC Mai Phương tiếp tục trải nghiệm nét ẩm thực đậm đà hương vị Ninh Bình. Trong đó, dê núi là đặc sản gắn liền với vùng đất Cố đô. Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, mang hương vị riêng của địa phương.

Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 6.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 7.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 8.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 9.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 10.

Đặc sản gắn liền với vùng đất Cố đô là dê núi, bên cạnh đó là cá trắm hấp bảy loại lá

Bên cạnh đó, cá trắm hấp cùng bảy loại rau rừng cũng là món ăn đáng chú ý tại Thung Nham. Theo giới thiệu từ khu du lịch, phần nhân cá kết hợp các loại rau như thì là, tía tô, lá lốt, cúc tần, ngải cứu, lá sung và đinh lăng. Sự kết hợp này tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn.

Việt Nam đi là ghiền ngồi thuyền khám phá Vườn chim

Khép lại hành trình, MC Mai Phương ngồi thuyền xuôi theo dòng nước, khám phá Vườn chim Thung Nham. Đây là không gian sinh sống của nhiều loài chim như cò, vạc, hằng hạc và nhiều loài khác.

Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 11.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 12.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 13.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 14.
Khám phá Thung Nham cùng "Việt Nam đi là ghiền"- Ảnh 15.

Việt Nam đi là ghiền ngồi thuyền khám phá Vườn chim

Đặc biệt, vào buổi chiều, du khách có thể quan sát từng đàn chim bay về nơi cư trú. Khung cảnh thiên nhiên yên bình cùng hệ sinh thái đa dạng tạo nên trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, khu vực này có hàng chục ngàn cá thể chim thuộc hơn 46 loài.

Qua ba trải nghiệm, chương trình mang đến góc nhìn sinh động về cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực địa phương. Đồng thời, hành trình cũng gợi mở những điểm đến đáng khám phá trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu trên HTV7.

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