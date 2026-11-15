Không gian ẩm thực Tây Nguyên giữa lòng TP | Quán ăn hạnh phúc

Quán ăn hạnh phúc: Phong cách Tây Nguyên ở BamBoo Quán

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 45, Nam Khánh và Kan Hy có dịp khám phá một không gian ẩm thực mang dấu ấn núi rừng. Điểm dừng chân lần này là BamBoo Quán, nơi có cách bài trí gợi liên tưởng đến văn hóa Tây Nguyên.

Mở đầu hành trình, cả hai gặp nhau tại một không gian ngoài trời bên bờ sông. Nơi đây thoáng đãng, lộng gió và được bao phủ bởi nhiều bóng cây xanh.

Nam Khánh và Kan Hy tại BamBoo Quán

Khung cảnh gần gũi với thiên nhiên khiến Kan Hy liên tưởng đến vẻ đẹp của vùng cao nguyên. Vì vậy, anh hào hứng đề nghị cùng Nam Khánh khám phá đặc sản Tây Nguyên. Nam Khánh chưa từng có dịp đặt chân đến vùng đất cao nguyên đất đỏ. Do đó, lời mời của Kan Hy khiến anh không khỏi tò mò và mong đợi.

Ngay khi đến BamBoo Quán, Nam Khánh chú ý đến không gian được thiết kế theo phong cách Tây Nguyên. Từ bàn ghế đến những mảng tường ốp tre đều tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, cách sử dụng chất liệu tre gợi nhắc nét văn hóa đặc trưng của vùng núi cao.

Nam Khánh nhận xét đây là địa điểm dành cho những thực khách sành ăn. Theo anh, sự khác biệt không chỉ nằm ở cách xây dựng không gian. Việc lựa chọn nguyên liệu cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho quán.

Bên cạnh đó, thực đơn của BamBoo Quán khiến hai khách mời thích thú. Nhiều món ăn sử dụng nguyên liệu đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Đây cũng là những nguyên liệu không dễ bắt gặp trong thực đơn của nhiều quán ăn tại TP. Hồ Chí Minh.

Qua trải nghiệm, Nam Khánh và Kan Hy nhận thấy BamBoo Quán mang đến một cách tiếp cận ẩm thực vùng miền ngay giữa thành phố. Không gian bài trí cùng lựa chọn nguyên liệu góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt. Đồng thời, địa điểm này giúp thực khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa ẩm thực Tây Nguyên.

Quán ăn hạnh phúc - 19g thứ Bảy trên HTV7.