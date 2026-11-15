Tin nhau lắm, ai ngờ lừa nhau đau | Song tài thách đấu 2

Song Tài thách đấu 2: Đồ vật thật nhưng lời nói chưa chắc là thật

Tập 26 "Song tài thách đấu 2" mở màn với vòng thi "Thử tài thách trí". Bốn người chơi phải vận dụng khả năng quan sát và thuyết phục để đánh lừa đối phương. Mỗi người lần lượt mô tả món đồ mình đang cầm. Người chơi có thể nói thật hoặc nói dối, còn người nghe phải quyết định có tin vào lời kể ấy hay không. Đoán đúng sẽ mang về một điểm.

Cặp đấu đầu tiên là Ngô Phương Anh và Huỳnh Tiến Khoa

Vừa bắt đầu, cả hai đã khiến khán giả bật cười với màn tranh luận về một món đồ quen thuộc trong lớp học.

Tiến Khoa khẳng định mình đang cầm dụng cụ lau bảng có đến bốn mặt

Nghe vậy, Phương Anh lập tức đặt nghi vấn. Theo Phương Anh, đồ lau bảng thông thường chỉ có một hoặc hai mặt, khó có chuyện xuất hiện phiên bản bốn mặt như lời đối phương mô tả.

Đến lượt mình, Phương Anh cũng tung ra một thông tin không kém phần khó tin. Cô cho biết đang cầm chiếc quạt mo bằng nhựa, với tận 28 nan.

Con số 28 được đưa ra đầy chắc chắn. Nhưng thay vì thuyết phục, lời mô tả lại khiến Tiến Khoa càng thêm cảnh giác

Người nào cũng có lý lẽ riêng, nhưng chẳng ai chịu đặt niềm tin vào đối phương. Tiến Khoa từng khẳng định rất tin tưởng Phương Anh. Thế nhưng, khi đứng trước thử thách, lời hứa ấy nhanh chóng lung lay.

Cả hai cuối cùng đều chọn không tin. Kết quả mở ra mới thật sự bất ngờ: dụng cụ lau bảng có 4 mặt của Tiến Khoa hoàn toàn không có thật. Phương Anh là người đoán đúng và giành điểm

Nếu màn đầu tiên xoay quanh những món đồ quen thuộc, Trung Huy lại quyết định đưa cuộc chơi sang thế giới kì ảo. Đối đầu Nghiêm Nhi, anh giới thiệu món đồ của mình là cây thước bản của Tôn Ngộ Không.

Một cây thước mà sở hữu năng lực như gậy Như Ý, nghe thôi đã thấy khó tin. Trung Huy còn giải thích rất nhiệt tình, như thể món bảo bối này thực sự tồn tại. Trong khi đó, Nghiêm Nhi chọn một câu chuyện đời thường hơn.



Trung Huy lập tức nhập vai người mua hàng khó tính. Anh hỏi chiếc nồi có thể đựng vừa một con gà hay không. Nghiêm Nhi trả lời rằng chỉ đựng được một chiếc đùi gà. Câu trả lời khiến chiếc nồi vốn bình thường bỗng trở nên đáng ngờ.

Cuối cùng, Trung Huy tin lời Nghiêm Nhi, còn cô không tin cây thước thần kỳ

Kết quả, chiếc nồi inox xuất hiện đúng như lời Nghiêm Nhi mô tả. Còn món đồ của Trung Huy không phải cây thước thần kỳ nào, khiến anh đành nhận phần thua trong lượt đấu này.

Song Tài thách đấu 2: Đồng nghiệp nghi ngờ nhau, chị em tin nhau rồi cùng mắc bẫy

Ở lượt đấu tiếp theo, Huỳnh Tiến Khoa và Trung Huy cùng bước vào thử thách. Trung Huy khẳng định mình đang cầm một trái banh mini bằng mút, có kích thước vừa gọn trong lòng bàn tay. Tiến Khoa cũng không kém cạnh khi mô tả món đồ của mình là chiếc lồng đèn nhựa hình con mèo, có gắn lục lạc và phát ra âm thanh.

Cả hai đều cố gắng dùng những chi tiết cụ thể để tăng độ tin cậy

Trung Huy tạo âm thanh bằng cách thả trái banh, còn Tiến Khoa liên tục giải thích về chiếc lục lạc. Thậm chí, câu chuyện còn được đẩy xa hơn khi Trung Huy nghi ngờ âm thanh mình nghe thấy giống dây xích hoặc vòng đeo cổ cho thú cưng hơn là lồng đèn.

Dù vậy, Tiến Khoa vẫn tin Trung Huy, trong khi Trung Huy quyết định không tin lời đàn anh

Kết quả khiến cả hai đều có phần bất ngờ. Trái banh màu hồng của Trung Huy là thật, chiếc lồng đèn hình mèo có lục lạc của Tiến Khoa cũng hoàn toàn đúng như mô tả. Trung Huy giành được một điểm nhờ lựa chọn chính xác.

Tiến Khoa dù tin đúng đối phương nhưng lại không nhận được điểm vì phán đoán sai về món đồ của mình

Tâm điểm của vòng chơi sau đó thuộc về màn đối đầu giữa Ngô Phương Anh và Nghiêm Nhi. Nghiêm Nhi mô tả món đồ đang cầm là chiếc móc khóa hình chiếc nhẫn bằng inox. Trong khi đó, Phương Anh cho biết mình có một chiếc vòng tay bằng nhựa, có độ co giãn.

Cả hai liên tục hỏi han, xác nhận từng chi tiết và đưa ra những lời giải thích khá thuyết phục

Điều đáng nói là sau nhiều lượt chất vấn, hai cô gái vẫn quyết định tin tưởng nhau. Nghiêm Nhi tin lời Phương Anh vì chiếc vòng được mô tả rất cụ thể. Phương Anh cũng đặt niềm tin vào người em quen biết nhiều năm.

Thế nhưng, khi vách ngăn được mở ra, cả hai mới phát hiện mình đã bị đối phương đánh lừa. Những món đồ được đưa ra hoàn toàn không giống lời mô tả ban đầu

Màn tin tưởng lẫn nhau cuối cùng lại biến thành cú "lừa" kép, khiến cả trường quay bật cười. Không ai ghi được điểm ở lượt đấu này.

Khép lại vòng "Thử tài thách trí", Nghiêm Nhi, Ngô Phương Anh và Trung Huy cùng có một điểm. Huỳnh Tiến Khoa chưa ghi được điểm nào, nhưng lại bất ngờ trở thành người có quyền chọn đồng đội cho vòng tiếp theo. Sau những màn đấu trí đầy tiếng cười, Tiến Khoa quyết định chọn Nghiêm Nhi. Trong khi đó, Ngô Phương Anh sẽ lại lần nữa kết hợp cùng Trung Huy.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=WBiajwCi74s