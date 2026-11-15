Một đêm hai mascot lộ diện, buitruonglinh kể chuyện kéo đàn thuê | The Masked Singer 2026

BÁO BERRY chiến thắng thuyết phục, CAO BỒI LANG phải tháo mặt nạ tại The Masked Singer 2026

Tập 7 "The Masked Singer 2026" mang chủ đề "Phiên tòa bảo vệ danh tính", với sự góp mặt của hai khách mời Orange và JSOL. Trong vai trò công tố viên, cả hai liên tục đưa ra những suy luận nhằm tìm kiếm danh tính thật của các mascot. Đối đầu với họ là hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương, quyết tâm bảo vệ danh tính các giọng ca bí ẩn.

Ban cố vấn và hai khách mời sẵn sàng thưởng thức những phần trình diễn tuyệt vời của các mascot (Ảnh: DatVietVAC)

Mở màn chương trình là màn mashup Hôn lễ của em và Ngày em đẹp nhất của bốn mascot. CAO BỒI LANG lần đầu thể hiện bằng giọng hát thật. Trong khi đó, BÁO BERRY khiến JSOL liên tưởng đến Orange bởi màu sắc giọng hát đặc biệt.

Hai ca khúc Pop Ballad được kết nối trong một tiết mục giàu cảm xúc (Ảnh: DatVietVAC)

Bước vào vòng đối đầu 1:1 với luật chơi mới, các mascot lần lượt bày tỏ mong muốn lựa chọn đối thủ. CAO BỒI LANG muốn chạm trán KOALAOKE, trong khi CẬU TƯ LÀNH thẳng thắn muốn tránh BÁO BERRY. Trái ngược với sự dè chừng của các đối thủ, BÁO BERRY tự tin tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mascot nào.

Sau lượt bình chọn của khán giả, hai cặp đấu chính thức được xác định là BÁO BERRY - CAO BỒI LANG và KOALAOKE - CẬU TƯ LÀNH (Ảnh: DatVietVAC)

Mở đầu cuộc tranh tài, CAO BỒI LANG lựa chọn mashup Còn em anh bỏ cho ai và Sao cũng được. Với màu sắc Ballad da diết, mascot đã truyền tải những tổn thương, tiếc nuối và sự buông bỏ trong tình yêu.

Phần trình diễn nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn và khách mời (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành liên tưởng đến Dũng Hà, JSOL nghĩ đến Tuấn Cry. Trong khi đó, Bích Phương nhận định đây có thể là giọng ca đến từ Hà Nội. Orange đặc biệt ấn tượng với cách hát chân phương, giàu cảm xúc của mascot.

Ở phía đối diện, BÁO BERRY lựa chọn Em say rồi và nhanh chóng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Những đoạn run note ấn tượng cùng khả năng kiểm soát giọng hát trở thành điểm nhấn của tiết mục.

Trấn Thành đánh giá BÁO BERRY sở hữu tư duy âm nhạc thông minh và khả năng cảm âm tự nhiên (Ảnh: DatVietVAC)

Orange khen ngợi lựa chọn ca khúc giúp mascot thể hiện chiều sâu cảm xúc. Bích Phương cũng nhận xét BÁO BERRY có kỹ thuật tốt nhưng không đánh mất cảm xúc trong từng câu hát. Kết quả, BÁO BERRY giành chiến thắng trước CAO BỒI LANG. Điều này đồng nghĩa CAO BỒI LANG phải dừng cuộc chơi và bước vào khoảnh khắc lộ diện.

CẬU TƯ LÀNH và KOALAOKE mang đến những màu sắc âm nhạc trưởng thành tại The Masked Singer 2026

Ở lượt đối đầu thứ hai, CẬU TƯ LÀNH lựa chọn Thành phố phiêu bồng, sáng tác của Ân Nhi. Ca khúc không chỉ kể về một tình yêu tan vỡ. Tác phẩm còn gửi gắm những trăn trở của người đàn ông trước trách nhiệm cuộc sống.

Trấn Thành nhận xét giọng hát của CẬU TƯ LÀNH mang cảm giác tìm kiếm sự an yên sau nhiều thăng trầm (Ảnh: DatVietVAC)

Orange đánh giá màu sắc Pop Rock pha Country rất phù hợp với cá tính của CẬU TƯ LÀNH. Cô cũng trân trọng sự dũng cảm khi mascot chia sẻ trải nghiệm cá nhân qua âm nhạc.

Bích Phương đặc biệt yêu thích phần trình diễn này. Theo Bích Phương, CẬU TƯ LÀNH đã cho thấy một khía cạnh đời thường, phóng khoáng và tự do hơn. Đây cũng là tiết mục cô yêu thích nhất của mascot từ đầu chương trình.

Nhìn lại phần trình diễn của CẬU TƯ LÀNH (Video: DatVietVAC)

Trong khi đó, KOALAOKE mang đến Lênh đênh, một sáng tác do chính mascot thực hiện. Ca khúc ban đầu gợi lên câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Tuy nhiên, phần chia sẻ sau tiết mục đã hé lộ thông điệp thực sự về một mối tình tan vỡ và những nuối tiếc.

Không dừng lại ở chuyện tình cảm, KOALAOKE còn gửi gắm những suy tư về hành trình theo đuổi đam mê. Đó là cảm giác chơi vơi trước những lựa chọn và hoài nghi về con đường mình đang đi (Ảnh: DatVietVAC)

Sự thay đổi trong màu sắc âm nhạc của KOALAOKE nhận được nhiều lời khen. Trấn Thành đánh giá cao khả năng xử lý những quãng giọng khó. JSOL nhận thấy mascot có sự chuyển biến rõ rệt trong tâm hồn và cách thể hiện bản thân.

Orange bất ngờ trước hình ảnh trưởng thành cùng giọng hát nội lực hơn của KOALAOKE. Bích Phương cũng đánh giá đây là lựa chọn mang tính lột xác, giúp mascot thể hiện phiên bản trọn vẹn hơn. Sau hai phần trình diễn, CẬU TƯ LÀNH giành chiến thắng. KOALAOKE trở thành mascot thứ hai phải dừng cuộc chơi trong tập 7.

Anh Quân Idol và buitruonglinh hé lộ hành trình âm nhạc phía sau lớp mặt nạ

Khoảnh khắc tháo mặt nạ của CAO BỒI LANG mang đến bất ngờ khi danh tính được xác nhận là ca sĩ Anh Quân Idol. Đáng chú ý, những dự đoán của ban cố vấn ở các vòng thi trước đều không chính xác.

Chia sẻ về quyết định tham gia The Masked Singer 2026, Anh Quân Idol cho biết anh muốn đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ từng lo ngại khán giả nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật.

Thông qua chương trình, Anh Quân Idol mong muốn giới thiệu những sản phẩm mới. Đây cũng là cơ hội để nam ca sĩ tiếp tục thể hiện tâm huyết với con đường nghệ thuật (Ảnh: DatVietVAC)

Nhìn lại hành trình đã qua, Anh Quân Idol cho rằng mỗi người đều có thể gặp những biến cố. Điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua thử thách. Với anh, những gập ghềnh không phải dấu chấm hết, mà còn là cơ hội để trưởng thành.

Cùng thưởng thức giọng hát mộc mạc của Anh Quân Idol trong Còn em anh bỏ cho ai (Video: DatVietVAC)



Một màn lộ diện khác cũng thu hút sự chú ý là KOALAOKE. Sau lớp mặt nạ, mascot chính là ca sĩ buitruonglinh. Khác với hình ảnh quen thuộc trước công chúng, nam ca sĩ xuất hiện đầy thoải mái, hoạt ngôn và tinh nghịch.

Giải thích về cái tên KOALAOKE, buitruonglinh cho biết cuộc sống luôn có những khó khăn. Tuy nhiên, nếu đón nhận mọi thứ bằng thái độ tích cực, mọi chuyện rồi sẽ trở nên "oke" (Ảnh: DatVietVAC)

Đặc biệt, câu chuyện về những ngày đầu theo đuổi âm nhạc của buitruonglinh khiến nhiều người xúc động. Trước khi được biết đến với những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, công việc chính của nam ca sĩ từng là kéo đàn tại các nhà hàng và tiệc cưới.

Có những hôm, anh vừa chơi đàn vừa phụ bưng món. Nam ca sĩ cũng từng trải qua những ngày tài khoản không còn tiền và phải đi bộ về nhà.

Được gia đình chắt chiu đầu tư học đàn từ nhỏ, buitruonglinh luôn trân trọng cơ hội gắn bó với âm nhạc. Những khó khăn từng trải qua trở thành động lực để anh thay đổi cuộc sống và kiên trì theo đuổi đam mê.

Cùng thưởng thức phần trình diễn của KOALAOKE tại The Masked Singer 2026 (Video: DatVietVAC)

Từ những ngày tháng chật vật, nam ca sĩ dần tạo dựng dấu ấn bằng những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng. Nhìn lại hành trình đã qua, anh bày tỏ lòng biết ơn với những trải nghiệm đã góp phần tạo nên mình hôm nay.

Hai màn lộ diện khép lại hành trình của CAO BỒI LANG và KOALAOKE. Đồng thời, chương trình mở ra những câu chuyện chân thực về tình yêu âm nhạc, sự kiên trì và hành trình trưởng thành của Anh Quân Idol và buitruonglinh.

"The Masked Singer 2026" phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://youtu.be/f0-SBiK8oqU?si=IYlS1c52oiuRIgcu