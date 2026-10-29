Gia Huy trả giá vì tham vọng bất chấp | Mặt nạ hoàng kim

Gia Huy bắt tay với Khánh Linh để dàn dựng vụ tham ô nhằm đổ tội cho Phương Hồng

Mặt nạ hoàng kim: Tham vọng vượt qua mọi giới hạn

"Mặt nạ hoàng kim" được phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc của HTV. Trong những tập cuối, Gia Huy không còn che giấu tham vọng. Anh ta khi liên tiếp tìm cách loại bỏ những người cản đường.

Hắn cùng Khánh Linh dựng bằng chứng giả, vu cho Phương Hồng tham ô tiền của đối tác. Âm mưu này khiến Hồng bị gia đình nghi ngờ và phải rời khỏi biệt thự trong tuyệt vọng.

Gia Huy bất chấp thủ đoạn, dẫn dụ vợ chồng em trai đến nhà kho rồi phóng hỏa

Tuy nhiên, Hồng và Gia Phúc không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật. Cả hai âm thầm điều tra những dòng tiền bất thường trong công ty. Đồng thời, họ lần theo những manh mối liên quan đến cái chết năm xưa của ba mẹ Phương Lam.

Trước nguy cơ bị vạch mặt, Gia Huy đưa ra một cái bẫy nguy hiểm. Hắn nhử Hồng và Phúc đến nhà kho bỏ hoang để tìm bằng chứng cuối cùng. Thế nhưng, khi cả hai vừa đến nơi, hắn cho người khóa mọi lối thoát rồi phóng hỏa.

Sau vụ cháy, hiện trường chỉ còn điện thoại và áo khoác dính máu. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy thi thể của hai người. Trong khi gia đình chìm trong bàng hoàng, Gia Huy nhanh chóng thể hiện ý định tiếp quản tập đoàn. Hắn trở mặt với ông nội, gây sức ép buộc ông trao cho mình chức chủ tịch.

Mặt nạ hoàng kim: Sự thật không thể bị chôn vùi

Phương Lam, Hoàng Quân vạch trần toàn bộ tội ác của Gia Huy

Khi Gia Huy tưởng đã loại bỏ được đối thủ, Phương Lam bất ngờ xuất hiện. Cô cùng Hoàng Quân đưa ra những tài liệu về dòng tiền đen, hợp đồng giả và mối liên hệ giữa hắn với nhóm người từng truy sát ba mẹ Lam.

Gia Huy vẫn tìm cách phủ nhận và đổ trách nhiệm cho người khác. Tuy nhiên, đoạn ghi âm do Mỹ Thoa cung cấp đã khiến lời chối tội của hắn khó đứng vững. Khi bị dồn vào đường cùng, hắn mất kiểm soát và tấn công Thoa. Cảnh sát lập tức ập đến bắt giữ hắn.

Khánh Linh cũng bị bắt vì âm mưu thuê người sát hại Phương Lam

Khánh Linh cũng bị bắt vì âm mưu thuê người sát hại Phương Lam. Như vậy, những thủ đoạn từng giúp họ thao túng người khác cuối cùng lại trở thành căn cứ để phơi bày tội lỗi.

Qua tuyến phản diện, "Mặt nạ hoàng kim" cho thấy tham vọng không phải lúc nào cũng dẫn đến chiến thắng. Khi quyền lực được xây dựng bằng dối trá và tổn thương, cái giá phải trả có thể là tất cả.

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Mặt nạ hoàng kim