Gia Huy giả dối đến tận cùng | Mặt nạ hoàng kim

Mỹ Thoa hoàn toàn thất vọng về chồng

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Gia Huy (Đoàn Minh Tài thủ vai) không đau khổ khi thấy đơn ly hôn vợ đặt trong ngăn bàn. Anh tìm cách kéo Mỹ Thoa (Lâm Mỹ Vân) trở lại cuộc chiến với Phương Hồng.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Huy vẫn luôn lợi dụng Mỹ Thoa

Trước đó, Mỹ Thoa từng nhận ra mình quá kiểm soát chồng. Nhờ những lời khuyên của Phương Hồng (Ngô Phương Anh), cô thay đổi. Mỹ Thoa tìm lại giá trị bản thân và chủ động hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, sự thay đổi ấy không giúp Thoa có được tình yêu của chồng. Bởi dường như, từ đầu đến cuối, Gia Huy chỉ lợi dụng vợ.

Ban đầu, anh bày ra vẻ nạn nhân, chịu tổn thương trong tình yêu. Anh chấp nhận kết hôn với Mỹ Thoa. Anh đóng vai người chồng mẫu mực trước mặt vợ để được nhà ngoại hậu thuẫn. Anh giăng bẫy để vợ tin rằng, Phương Hồng là kẻ tiếp cận, cám dỗ mình.

Những lời nói ấy từng khiến Mỹ Thoa dao động. Tình cảm dành cho chồng cùng nỗi sợ bị phản bội vẫn khiến cô khó giữ được sự tỉnh táo. Vì vậy, cô lại âm thầm theo dõi Hồng, tiếp tục bước vào chiếc bẫy mà Gia Huy giăng sẵn.

Nhưng rồi tất cả tình yêu và niềm tin của cô sụp đổ khi sự thật phơi bày. Mỹ Thoa không thể ngờ chồng vẫn qua lại với tình cũ. Họ thậm chí còn có con với nhau.

Mặt nạ hoàng kim: Mỹ Thoa quyết định ly hôn

Gia Huy giả dối đến tận cùng, và vợ anh đã nhìn thấu màn kịch đó

Khi thấy đơn ly hôn vợ cất trong ngăn bàn, Gia Huy giả vờ không hay biết gì. Anh ta lại đóng vai nạn nhân, thể hiện bản thân chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân.

Anh lại hắt nước bẩn lên Phương Hồng, hòng chuyển sự chú ý của vợ lên em dâu. Đây không phải lần đầu Gia Huy dẫn dắt vợ bằng những dấu hiệu giả tạo.

Trước đó, hắn từng cố tình bày kế để Thoa nghi ngờ chồng có quan hệ với Hồng. Từ đó, Thoa trút cơn ghen lên em dâu và suýt đánh mất cơ hội nhìn rõ sự thật. Gia Huy không chỉ muốn gây chia rẽ các thành viên trong gia đình. Hắn còn tìm cách củng cố vị thế của mình tại tập đoàn Hoàng Kim. Trong mắt hắn, Hồng là mối đe dọa vì liên tục phá vỡ kế hoạch của hắn.

Trong diễn biến mới nhất, Mỹ Thoa cười nhẹ chua chát khi thấy chồng "chứng nào tật nấy". Gia Huy không hề hối lỗi. Anh ta giả dối đến tận cùng.

Gia Huy cứ diễn mà không biết, Mỹ Thoa đã biết toàn bộ sự thật. Thái độ lạnh nhạt của vợ khiến Gia Huy bất an. Không phải vì tình cảm vợ chồng, mà vì sợ không còn nắm thóp được "con cờ" của mình.

"Mặt nạ hoàng kim" phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.