Gia Phúc bị anh trai đẩy vào sóng gió | Mặt nạ hoàng kim

Khánh Linh nghi ngờ thân phận Phương Hồng, Phương Lam thật đã xuất hiện

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Ở những tập đầu phim, Phương Lam (Ngô Phương Anh) chỉ là cái bóng lặng lẽ trong nhà. Gia Huy (Đoàn Minh Tài) lúc đó cũng xuất hiện với diện mạo một người đạo mạo, đĩnh đạc. Nhưng khi gặp nạn, Phương Hồng thế chỗ Phương Lam, mọi việc thay đổi.

Phương Hồng cá tính, mạnh mẽ và đầy sức sống đã dần thu hút Gia Phúc

Phương Hồng mạnh mẽ, thông minh. Cô kết đồng minh với chồng, giúp sức anh ở công ty. Kế hoạch của Gia Huy vì thế cũng thay đổi. Cũng từ đó, người xem nhận ra đằng sau vẻ ngoài hiền lành của anh ta là một kẻ nham hiểm. Gia Huy thuê người hại Phương Hồng, "năm lần bảy lượt" tìm cách hạ bệ em trai.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Huy bắt tay với Khánh Linh

Trong diễn biến mới nhất, Khánh Linh (Chu Anh) đã bắt tay với Gia Huy. Gia Huy muốn có được công ty, còn Khánh Linh chỉ cần Gia Phúc.

Gia Huy thao túng chuyện ở công ty, khiến các cổ đông hoài nghi năng lực của Gia Phúc. Còn Khánh Linh quấy rối chuyện gia đình, khiến vợ chồng Gia Phúc không được yên ổn.

Khánh Linh bóng gió nói chuyện của Phương Hồng và Hoàng Quân khiến Gia Phúc ghen

Khánh Linh bóng gió nói chuyện của Phương Hồng và Hoàng Quân khiến Gia Phúc ghen. Cô cho người chụp ảnh chọn góc mập mờ của Hồng và Quân. Khi Gia Phúc nhận được những bức ảnh đó, anh không kìm được cơn giận.

Liên tục bị quấy phá, tình cảm của Gia Phúc - Phương Hồng đứng trước phép thử

Ở một diễn biến khác, Khánh Linh cố tình cắt điện và khóa cửa tầng làm việc của Hoàng Quân. Phương Hồng mắc kẹt cùng Hoàng Quân trong phòng tối và bị thương. Khi Gia Phúc bắt gặp Quân lo lắng vì vết thương của vợ mình, anh đã nổi giận.

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng thêm căng thẳng. Gia Phúc chất vấn Hồng, còn cô phản ứng vì cảm thấy mình luôn bị xem là người có lỗi. Gia Phúc phải đối diện với sự tự ti. Còn Phương Hồng phải tìm cách cân bằng giữa mục tiêu và tình cảm của mình.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Huy hạ uy tín của em trai ở công ty

Gia Huy hạ uy tín của Gia Phúc tại công ty

Gia Huy lấy chuyện Phúc đánh ông Phú làm cớ khiến cổ đông hoài nghi khả năng kiểm soát cảm xúc của Gia Phúc.

Ông Phú, đối tác của Hoàng Kim, chính là kẻ đã sàm sỡ Phương Hồng. Trong lúc đó, vợ chồng Gia Phúc và Hoàng Quân đã kịp "nắm thóp" của ông Phú. Họ đã thành công đẩy quyền quyết định hợp tác lần này vào tay vợ của ông Phú.

Gia Huy vờ vô tội khi thông báo một đoạn clip riêng tư của Gia Phúc bị phát tán trong nội bộ công ty

Nhưng sự việc chưa dừng ở đó. Gia Huy tiếp tục gài bẫy Gia Phúc. Một đoạn clip riêng tư bị phát tán trong nội bộ công ty. Trong đó, Gia Phúc xuất hiện cùng một số người bạn bị bắt vì dùng chất cấm. Dù chưa khiến truyền thông vào cuộc, vụ việc vẫn đủ làm các cổ đông dao động.

Bà Châu lại đổ trách nhiệm lên đầu con dâu

Bà Châu yêu cầu mọi người giữ im lặng để bảo vệ danh tiếng gia đình. Tuy nhiên, bà lại quy trách nhiệm cho Phương Hồng, cho rằng từ khi cô thay đổi, mọi chuyện bắt đầu rối ren.

Mặt nạ hoàng kim: Vợ chồng Gia Phúc trước những màn tấn công liên tục

Phương Hồng tìm cách cứu chồng

Dù tình cảm vợ chồng đang "bất ổn", song Phương Hồng vẫn tìm cách giúp chồng. Cô âm thầm nhờ người kiểm tra đoạn clip nhưng hành động này bị trợ lý của Gia Huy bắt gặp.

Lúc này, Gia Huy "mất ăn mất ngủ" vì biết Phương Hồng chỉ "giả heo ăn thịt hổ". Việc cô lùi lại một bước trong dự án không đồng nghĩ cô sẽ ngồi im chịu trận.

Gia Huy đang từng bước tạo bất lợi cho đối thủ trên cả hai mặt trận. Một bên là quyền lực trong công ty, bên kia là niềm tin giữa Gia Phúc và Phương Hồng. Liệu những toan tính này có khiến Gia Phúc mất cả vị trí lẫn tình yêu trong "Mặt nạ hoàng kim"?

Đón xem những tập phim hứa hẹn nhiều hấp dẫn tiếp theo vào lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Mặt nạ hoàng kim