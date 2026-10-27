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Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim

THIÊN BÌNH
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Trong "Mặt nạ hoàng kim" tập mới nhất, chị em Phương Hồng - Phương Lam gặp mặt. Họ cũng phải đối diện với nguy cơ bại lộ thân phận.

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Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 2.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 3.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 4.
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Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 6.

Hoàng Quân đã dẫn Phương Hồng đến gặp chị gái Phương Lam

Mặt nạ hoàng kim: Chị em gặp nhau, sự thật dần hé lộ

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7. Phương Hồng (Ngô Phương Anh) chết lặng khi Hoàng Quân (Minh Giang) đưa cô đến một nơi bí mật. 

Tại đây, Hồng gặp lại chị gái Phương Lam, người mà cô từng thay thế sau biến cố tai nạn. Họ mừng mừng tủi tủi ôm chặt nhau trong nước mắt. Từ đây, thân thế của hai chị em, nguyên cớ họ phải chia lìa cũng được tiết lộ.

Phương Lam thừa nhận mình đã bỏ trốn vì không đủ can đảm quay lại cuộc sống cũ. Lam biết Hồng bị cuốn vào câu chuyện của mình, nhưng nỗi sợ khiến cô không dám đối diện. 

Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 7.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 8.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 9.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 10.
Nguy cơ bại lộ thân phận giả | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 11.

Sự thật về thân thế của hai chị em, kẻ thuê người sát hại họ... đã được tiết lộ

Phương Lam cũng cho biết, Khánh Linh (Chu Anh) chính là kẻ đã thuê người sát hại họ đêm đó. Cô lo lắng hỏi tình hình của em gái. Phương Hồng mạnh mẽ chia sẻ, Gia Phúc không tệ như chị viết trong nhật ký.

Hoàng Quân cũng giải thích lý do anh luôn giúp đỡ Hồng. Người anh tìm kiếm từ nhỏ thực chất là Phương Lam. Dù đã gặp Lam, Quân vẫn muốn bảo vệ Hồng vì cô là em gái của người anh yêu.

Mặt nạ hoàng kim: Khánh Linh vạch trần "Phương Lam"

Trong lúc Hồng – Lam gặp lại nhau, Khánh Linh cũng triển khai kế hoạch vạch trần thân phận của Lam. Cô tìm cách mua chuộc một người để chứng minh Lam chính là Hồng giả dạng. Tuy nhiên, đến phút cuối, người này bất ngờ đổi lời khai, khẳng định Lam vẫn là Lam chứ không phải cô gái Alice kia.

Thực chất, Quân và Lam đã biết trước âm mưu nên chủ động sắp xếp để phá hỏng kế hoạch. Vì vậy, Khánh Linh rơi vào tình thế bẽ bàng, không thể đạt được mục đích.

Gia Phúc đã sớm biết vợ mình chính là Phương Hồng

Một bí mật khác cũng được hé lộ! Gia Phúc đã biết người vợ sống bên mình là Hồng, không phải Lam. Vì lo lắng cho Hồng, anh âm thầm đi theo cô và phát hiện bí mật giữa hai chị em.

Như vậy, những người liên quan đang dần biết sự thật. Tuy nhiên, thân phận của Hồng và Lam vẫn có nguy cơ bị phơi bày nếu Khánh Linh tiếp tục tìm cách ra tay.

Liệu Khánh Linh có phát hiện thêm bằng chứng để lật ngược tình thế? Và khi những bí mật được hé lộ, Hồng cùng Lam sẽ đối diện với gia đình Hoàng Kim ra sao?

"Mặt nạ hoàng kim" phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.

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