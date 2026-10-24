Gia Huy nắm quyền, "lật bài" với em trai | Mặt nạ hoàng kim

Gia Huy đẩy em trai ra khỏi vòng quyền lực ở tập đoàn

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Trong những diễn biến mới nhất, Gia Huy (Đoàn Minh Tài) thành công đoạt quyền của em trai. Sóng gió gia đình hào môn cũng đang cuộn trào. Bởi những bí mật về đời tư của Gia Huy, các khoản chi cho cúng bái... có thể khiến mọi chuyện đảo chiều.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Huy đối đầu trực diện với Gia Phúc

Gia Huy đang đắc thắng vì kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi. Anh đã khiến Gia Phúc (Trung Huy) mất vị thế trong công ty. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, Gia Phúc thẳng thắn chỉ ra vai trò của anh trai trong việc liên kết các cổ đông. Anh cũng biết rõ Gia Huy đứng sau vụ phát tán clip nhằm bôi nhọ danh dự mình.

Dù vậy, Gia Phúc chưa muốn làm lớn chuyện vì cả hai vẫn là anh em. Trái lại, Gia Huy cho rằng em trai quá yếu đuối khi đặt tình thân lên trên lợi ích. Anh nhắc lại lời cha dạy về cuộc cạnh tranh trên thương trường. Theo Gia Huy, muốn tồn tại thì phải giành quyền lực về phía mình, kể cả khi đối thủ là người thân.

Tuy nhiên, Gia Phúc cũng nhắc anh trai một điều quan trọng mà cha cũng dạy. Mũi thương không bao giờ được chĩa về phía những người cùng máu mủ. Cuộc tranh luận cho thấy hai anh em có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, cuộc chiến giành vị trí thừa kế ngày càng khó lường.

Người xem rất tò mò về quyết định tiếp theo của Mỹ Thoa

Mặt nạ hoàng kim: Cuộc hôn nhân của Mỹ Thoa và Gia Huy

Mỹ Thoa (Lâm Mỹ Vân) vốn là tiểu thư giàu có, đem lòng yêu Gia Huy từ lần đầu gặp gỡ. Cô đã dùng tiền bạc và quyền lực để kéo anh vào cuộc hôn nhân với mình.

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không mang lại cho cô sự an tâm. Việc mãi chưa có con càng khiến Mỹ Thoa lo sợ mất chồng. Vì thế, cô tìm mọi cách kiểm soát Gia Huy.

Gia Huy không hề biết rằng, vợ anh đã biết được một bộ mặt khác của mình

Điều Mỹ Thoa không ngờ là người chồng luôn tỏ ra dịu dàng, mẫu mực lại che giấu một bí mật suốt nhiều năm. Anh vẫn qua lại với tình đầu và đã có con trai bốn tuổi. Và vợ của anh đã biết điều này. Gia đình vợ liệu sẽ vẫn là hậu thuẫn cho Gia Huy trên con đường mở rộng quyền lực?

Dù đang chiếm ưu thế tại công ty, song điều này lại như "bong bóng" rất dễ vỡ với Gia Huy.

Mặt nạ hoàng kim: Phương Hồng vạch trần thầy cúng lừa đảo

Ở một diễn biến khác, bà Châu (Dương Lam Anh) ép Phương Hồng tham gia một lễ cúng. Lý do được đưa ra là nhằm giải vận hạn cho Gia Phúc. Trái với dự đoán của mọi người, Phương Hồng đồng ý rất ngoan ngoãn.

Phương Hồng vạch mặt ông thầy bói giả mạo

Tuy nhiên, ngay giữa buổi lễ, cô bất ngờ chất vấn chị dâu về các hóa đơn cúng bái trong nhiều năm. Qua đó tiết lộ một khoản tiền "khủng" bị rút khỏi quỹ gia đình. Không chỉ vậy, Phương Hồng còn vạch trần thầy cúng mà bà Châu luôn tin tưởng. Người này thực chất là kẻ lừa đảo nhiều gia đình giàu có.

Phương Hồng biết ba mẹ không bị tai nạn mà bị sát hại, song đầu mối điều tra lại đứt đoạn

Bị phát hiện, thầy cúng lập tức bỏ chạy. Trong khi đó, bà Châu vẫn cố chống đỡ bằng cách mắng chửi con dâu. Đầy muộn phiền, Phương Hồng ra ngoài hít thở. Cô bất ngờ nhận được tin điều tra về cái chết của cha mẹ. Họ thực sự bị sát hại chứ không bị tai nạn. Nhưng manh mối điều tra lại bị đứt đoạn.

Những bí mật liên tiếp bị phơi bày khiến gia đình bà đứng trước nhiều biến động. Liệu Gia Huy có giữ được quyền lực, còn bà Châu sẽ đối mặt ra sao khi những việc mình tin tưởng bị vạch trần?

Mặt nạ hoàng kim - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.