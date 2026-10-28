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Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim

THIÊN BÌNH
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"Mặt nạ hoàng kim" khép lại khi Gia Phúc cùng người thương đối diện thử thách. Tình yêu giúp anh thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 1.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 2.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 3.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 4.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 5.

Phương Hồng và Gia Phúc điều tra dòng tiền để tìm chứng cớ phạm tội của Gia Huy

Mặt nạ hoàng kim: Khi tình yêu chiến thắng nỗi sợ

"Mặt nạ hoàng kim" được phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc của HTV. Gia Phúc bàng hoàng khi biết Lam - Hồng là chị em sinh đôi. Anh rơi vào giằng xé giữa tình cảm và mặc cảm tội lỗi. 

Anh từng sống trong sự chi phối của gia đình. 

Vậy nên, tình yêu dành cho Hồng cũng trở thành một thử thách lớn.

Phương Lam gặp lại Gia Phúc, tác hợp cho anh và em gái mình

Tuy nhiên, Phương Lam đã giúp cả hai có cơ hội bước tiếp. Cô chủ động buông bỏ quá khứ và tác hợp cho Hồng với Phúc. Nhờ đó, Phúc có thể đối diện với tình cảm thật của mình, thay vì tiếp tục sống trong sợ hãi.

Sau biến cố, Hồng và Phúc cùng điều tra những dòng tiền bất thường trong công ty. Càng làm việc bên nhau, họ càng thêm tin tưởng. Đặc biệt, Phúc nhận ra Hồng vẫn ở cạnh mình ngay cả khi anh trắng tay. Chính sự đồng hành ấy giúp anh hiểu tình yêu của cô có ý nghĩa thế nào.

Phương Hồng trở thành nạn nhân của cái bẫy hoàn hảo

Thế nhưng, hạnh phúc của họ tiếp tục bị đe dọa. Gia Huy và Khánh Linh dựng bằng chứng giả, vu cho Hồng tham ô tiền của đối tác. Trước sức ép từ gia đình, Hồng tuyệt vọng đến mức chủ động ký đơn ly hôn và rời khỏi biệt thự.

Sau đó, cô ngất đi và được phát hiện đang mang thai. Khi bà Châu muốn loại bỏ đứa trẻ theo lời xúi giục của Khánh Linh, Phúc đã kiên quyết bảo vệ vợ con. Đây cũng là lúc anh cho thấy mình không còn dễ dàng bị mẹ thao túng.

Mặt nạ hoàng kim: Hạnh phúc bắt đầu từ lựa chọn

Biến cố sau đó khiến Hồng và Phúc rơi vào nguy hiểm. Trong lúc đi tìm chứng cớ liên quan đến vụ sát hại cha mẹ của chị em Phương Lam, họ trúng bẫy của Gia Huy. Hắn đã cho người khóa họ trong phòng kín và phóng hỏa. 

Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 6.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 7.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 8.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 9.
Gia Phúc học cách sống cho chính mình | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 10.

Liệu Gia Phúc và Phương Hồng có an toàn thoát khỏi vụ hỏa hoạn

Qua hành trình của Gia Phúc, "Mặt nạ hoàng kim" đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu con người có thể hạnh phúc nếu cả đời chỉ sống theo sự sắp đặt của người khác? Cuối cùng, trưởng thành không chỉ là biết yêu. Đó còn là dám bảo vệ tình yêu và tự chọn con đường của mình.

Tập cuối "Mặt nạ hoàng kim" sẽ phát sóng lúc 19g30 tối nay (28/10) trên HTV7.

Mặt nạ hoàng kim

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