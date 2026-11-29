Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.



