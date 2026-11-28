Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào vào dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.