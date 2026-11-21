Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.