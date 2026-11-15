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Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 00:01:30.07
MC ZI

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 16/11 tại TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi- Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

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