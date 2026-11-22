Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.