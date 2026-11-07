Dự báo thời tiết ngày 8/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió Đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.



