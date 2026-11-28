Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.