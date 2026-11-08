Dự báo thời tiết ngày 9/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến tây Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 34 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26 - 29 độ, phía Nam 29 - 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.