Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.