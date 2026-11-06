Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
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Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Đông Bắc Bộ
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.