Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.