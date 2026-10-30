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Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Đời sống 00:01:48.99
MC ZI

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 31/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. 

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

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