Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng. Trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất tại Khu B.
Tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B
Trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm được triển khai trên phạm vi mở rộng, với hơn 630 m³ đất được xử lý nhằm phục vụ việc phát hiện và quy tập hài cốt.
Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại hiện trường.
Hoạt động tìm kiếm được triển khai liên tục, kết hợp sử dụng phương tiện cơ giới với công tác kiểm tra trực tiếp của lực lượng làm nhiệm vụ.
Kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ qua hai đợt
Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt đầu tiên, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.
Ở đợt thứ hai, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 410 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm theo di vật.
Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.141 hài cốt, trong đó 383 bộ có di vật kèm theo.
Trong số này, 1.108 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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