Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng. Trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất tại Khu B.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh kiểm tra khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm được triển khai trên phạm vi mở rộng, với hơn 630 m³ đất được xử lý nhằm phục vụ việc phát hiện và quy tập hài cốt.

Cán bộ quân đội tập trung quan sát, kiểm tra hiện trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại hiện trường.

Chiến sĩ thận trọng kiểm tra từng lớp đất tại khu vực đào tìm, phục vụ công tác phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ

Hoạt động tìm kiếm được triển khai liên tục, kết hợp sử dụng phương tiện cơ giới với công tác kiểm tra trực tiếp của lực lượng làm nhiệm vụ.

Kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt đầu tiên, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Các chiến sĩ phối hợp đào và kiểm tra đất tại những vị trí được đánh dấu trong khu vực tìm kiếm

Ở đợt thứ hai, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 410 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm theo di vật.

Cán bộ quân đội trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực đang triển khai tìm kiếm

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.141 hài cốt, trong đó 383 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng quy tập sử dụng công cụ thủ công để đào, kiểm tra đất tại hiện trường Công viên Lê Thị Riêng

Trong số này, 1.108 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Chiến sĩ cắm cờ đánh dấu vị trí trong khu vực tìm kiếm, phục vụ việc tiếp tục kiểm tra và quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.