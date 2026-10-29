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Thời sự

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây đã lên đến 862.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, với hơn 600 m³ đất được xử lý.

Thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong ngày 29/10

Trong ngày 29/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả mới nhất trong đợt tìm kiếm thứ hai, được triển khai từ ngày 15/10/2026.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai với sự hỗ trợ của phương tiện cơ giới và lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp tại hiện trường

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Tại các vị trí tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện công việc rà soát, kiểm tra đất một cách cẩn trọng.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Sau 15 ngày triển khai đợt tìm kiếm thứ hai, lực lượng chức năng đã quy tập 131 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo

Sau 15 ngày triển khai đợt hai, từ ngày 15 đến 29/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 131 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Quy tập 862 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Riêng ngày 29/10, hơn 600 m³ đất được xử lý để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/10/2026, tổng cộng 862 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Những nén hương tại khu vực tìm kiếm thể hiện lòng thành kính, tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc

Trong số này, 829 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Đến hết ngày 29/10, tổng cộng 862 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo

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