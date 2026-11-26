Theo thông báo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày 23/11, đoạn đường Trường Chinh từ Đồng Đen đến Trương Công Định sẽ chuyển sang lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện. Việc điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ ngày 28/11/2026.

Sơ đồ tổ chức giao thông khu vực thi công ga Nguyễn Hồng Đào (ST08) thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, áp dụng từ ngày 28/11/2026 (Ảnh: Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh)

Đường Trường Chinh chuyển sang lưu thông một chiều

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, đoạn từ Đồng Đen đến Trương Công Định, các phương tiện chỉ được lưu thông theo hướng từ Đồng Đen đến Trương Công Định. Chiều ngược lại không được phép lưu thông qua đoạn đường này.

Việc tổ chức giao thông một chiều nhằm tạo điều kiện thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08, còn gọi là ga Nguyễn Hồng Đào, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Trước đó, từ ngày 7/11, Sở Xây dựng đã áp dụng phương án hạn chế xe tải và xe khách, trừ xe buýt, lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen.

Theo quy định mới, việc hạn chế được mở rộng thành tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện trên đoạn đường này, thay vì chỉ áp dụng đối với một số loại ô tô như trước.

Đây là một trong những phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc Thành phố trong quá trình triển khai thi công tuyến metro số 2.

Phân luồng quanh đường Trường Chinh và ga metro

Cùng với đường Trường Chinh, ba tuyến đường lân cận gồm Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 28/11.

Trên đường Trương Công Định, đoạn từ Trường Chinh đến Ba Vân, tất cả phương tiện chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Ba Vân.

Đối với đường Bàu Cát 1, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, xe hai bánh được phép lưu thông hai chiều. Riêng ô tô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen.

Đáng chú ý, ô tô tải và ô tô khách bị cấm lưu thông trên đoạn đường Bàu Cát 1 này trong hai khung giờ cao điểm, từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Trong khi đó, đường Đồng Đen, đoạn từ Bàu Cát đến Trường Chinh, được tổ chức lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện, theo hướng từ Bàu Cát đến Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Việc điều chỉnh giao thông nhằm bảo đảm điều kiện thi công nhà ga Nguyễn Hồng Đào, đồng thời duy trì hoạt động lưu thông tại khu vực.