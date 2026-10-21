CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

MINH KHANG, AN KIÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 21/10/2026, lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Qua hai đợt tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây đã lên đến 800.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng, với hơn 620 m³ đất được xử lý.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Ngày 21/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ trong ngày 21/10

Trong ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả mới nhất trong đợt tìm kiếm thứ hai, được triển khai từ ngày 15/10/2026.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Hơn 620 m³ đất được xử lý trong ngày 21/10 nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Song song với hoạt động cơ giới, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rà soát thủ công tại những vị trí tìm kiếm.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, 17 trong tổng số 69 hài cốt liệt sĩ được quy tập có di vật kèm theo

Sau 7 ngày triển khai đợt 2, từ ngày 15 đến 21/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo.

Quy tập 800 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động thêm phương tiện cơ giới, kết hợp rà soát thủ công để bảo đảm tiến độ tìm kiếm tại Khu B

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10/2026, tổng cộng 800 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 bộ có di vật kèm theo.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Từ ngày 23/6 đến 21/10/2026, lực lượng chức năng đã quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong số này, 767 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai sau khi 731 hài cốt liệt sĩ của đợt đầu tiên đã được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập vẫn tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia

Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia

Sáng 28/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia, mùa khô năm 2026 – 2027.

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Phát hiện thêm 17 bộ hài cốt và nhiều di vật

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Phát hiện thêm 17 bộ hài cốt và nhiều di vật

(HTV) - Trong ngày 26/8/2026, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Qua quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Thời sự 05:00 21/10/2026

(HTV) - Sáng 21/10/2026, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long nhịp chính, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Bắt sóng thị trường 21/10: VN-Index hồi nhẹ về 1.691,97 điểm nhưng vẫn hụt mốc 1.700. Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 21/10: VN-Index hồi nhẹ về 1.691,97 điểm nhưng vẫn hụt mốc 1.700. Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc | NewZMoney

Kinh tế 08:18 21/10/2026

(HTV) - Trong phiên giao dịch 20/10, VN-Index hồi nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên 1.691,97 điểm sau khi có lúc thủng mốc 1.680 điểm, vẫn chưa lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản chỉ khoảng 13.000 tỷ đồng trên HOSE và khối ngoại bán ròng khoảng 275 tỷ đồng.

Làn sóng hoa khổng lồ bằng gạch Lego ở Thượng Hải, Trung Quốc

Thế giới 14:18 21/10/2026

(HTV) - Hơn 380.000 bông hoa Lego tạo nên một "con sóng" khổng lồ khiến khu Bờ Tây Thượng Hải, Trung Quốc ngập trong biển màu rực rỡ.

Khám phá di sản Hà Nội ngàn năm văn hiến qua không gian mạng

Công nghệ 17:02 21/10/2026

(HTV) - Nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa đi vào vận hành, tích hợp bản đồ tương tác và mã QR tại 28 di tích tiêu biểu, giúp du khách dễ dàng khám phá văn hóa Thủ đô và hỗ trợ công tác giáo dục, nghiên cứu.

Xem thêm