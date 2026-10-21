Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng, với hơn 620 m³ đất được xử lý.

Ngày 21/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng

Thêm 11 hài cốt liệt sĩ trong ngày 21/10

Trong ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả mới nhất trong đợt tìm kiếm thứ hai, được triển khai từ ngày 15/10/2026.

Hơn 620 m³ đất được xử lý trong ngày 21/10 nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Song song với hoạt động cơ giới, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rà soát thủ công tại những vị trí tìm kiếm.

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, 17 trong tổng số 69 hài cốt liệt sĩ được quy tập có di vật kèm theo

Sau 7 ngày triển khai đợt 2, từ ngày 15 đến 21/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo.

Quy tập 800 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động thêm phương tiện cơ giới, kết hợp rà soát thủ công để bảo đảm tiến độ tìm kiếm tại Khu B

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10/2026, tổng cộng 800 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 bộ có di vật kèm theo.

Từ ngày 23/6 đến 21/10/2026, lực lượng chức năng đã quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong số này, 767 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai sau khi 731 hài cốt liệt sĩ của đợt đầu tiên đã được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập vẫn tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.