Riêng ngày 18/11, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ có di vật kèm theo, đồng thời xử lý hơn 630 m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/11/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện đào tìm thủ công tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả trong ngày 18/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Đã quy tập 1.037 hài cốt liệt sĩ

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thận trọng tại khu vực khai quật, nhằm phát hiện và thu thập các dấu tích còn lại

Đợt 2 được triển khai từ ngày 15/10/2026. Tính đến hết ngày 18/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 71 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.037 hài cốt liệt sĩ, trong đó 378 bộ có di vật kèm theo.

Các lực lượng phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Riêng ngày 18/11, hơn 630 m³ đất đã được xử lý để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong số này, 1.004 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.