Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai ở Khu B trong ngày 15/10/2026. Đáng chú ý, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm những hài cốt liệt sĩ cùng di vật, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 739.

Công tác tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện thận trọng, nhằm phát hiện và quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm dưới lòng đất

Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Trong ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm đã xử lý hơn 300 m³ đất và tiếp tục mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 15/10, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Đây là những phát hiện mới trong đợt tìm kiếm đang được mở rộng tại Khu B.

Sau đợt đầu quy tập và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Công viên Lê Thị Riêng đã quy tập 739 hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, hoạt động tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt, với kết quả đến hết ngày 15/10/2026 như sau:

Giai đoạn Kết quả Đợt 1 731 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, tổ chức truy điệu và an táng. Đợt 2 Tiếp tục tìm kiếm tại Khu B; riêng ngày 15/10 phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ. Tổng cộng 739 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập.

Trong tổng số 739 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 706 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể

Trong đó, 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B.



Đến hết ngày 15/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B