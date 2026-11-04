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Thời sự

Ngày 4/11, tìm thấy thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

HOÀNG YẾN, KHÁNH NGUYÊN
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(HTV) - Trong ngày 4/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 17 bộ kèm di vật.

Tính đến hết ngày 4/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 942, trong đó có 352 bộ kèm di vật. Cụ thể, 909 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Ngày 04/11 tìm thấy thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm từng khu vực, từng lớp đất với quyết tâm đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ngày 04/11 tìm thấy thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
Ngày 04/11 tìm thấy thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Dù có lúc thời tiết không thuận lợi, lực lượng tìm kiếm vẫn kiên trì, khẩn trương triển khai nhiệm vụ

Trong Đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 211 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 45 bộ kèm di vật.

Ngày 4/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 620 m³ đất. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 04/11 tìm thấy thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Mỗi mét đất được đào tìm đều gửi gắm niềm hy vọng tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về sau nhiều năm nằm lại nơi đây

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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