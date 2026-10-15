Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã chính thức được khởi công nhằm bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh một cách chủ động, bài bản và bền vững; từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn trong tương lai.

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thi công dự kiến 450 ngày và dự kiến hoàn thành vào ngày 8/1/2028

Phường Long Trường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

UBND phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, họp mặt và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tại ngày hội cũng đã diễn ra các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác phát triển

TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 117 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt các chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026. Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 300 hội viên hội phụ nữ toàn thành phố.

Với chủ đề “Người giữ lửa phong trào”, tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ về hành trình cống hiến bền bỉ, kinh nghiệm vận động, kết nối hội viên và giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác Hội tại địa bàn dân cư

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026.