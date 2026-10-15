CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã chính thức được khởi công nhằm bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh một cách chủ động, bài bản và bền vững; từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn trong tương lai.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026 - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thi công dự kiến 450 ngày và dự kiến hoàn thành vào ngày 8/1/2028

Phường Long Trường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

UBND phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, họp mặt và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026 - Ảnh 2.

Tại ngày hội cũng đã diễn ra các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác phát triển

TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 117 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt các chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026. Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 300 hội viên hội phụ nữ toàn thành phố.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026 - Ảnh 3.

Với chủ đề “Người giữ lửa phong trào”, tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ về hành trình cống hiến bền bỉ, kinh nghiệm vận động, kết nối hội viên và giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác Hội tại địa bàn dân cư

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026.

Danh sách tập

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Thời sự 14:33 13/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 15:28 12/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Kinh tế 14:15 11/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 15:21 07/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Thời sự 17:31 05/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 5/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại các nhà máy | Thời sự trưa HTV ngày 4/10/2026

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại các nhà máy | Thời sự trưa HTV ngày 4/10/2026

Thời sự 16:07 04/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xử lý thanh niên độ xe máy, quay video "tạo nét" đăng TikTok

Xử lý thanh niên độ xe máy, quay video "tạo nét" đăng TikTok

Thời sự 17:49 02/10/2026

(HTV) - Công an tỉnh Gia Lai đã xử lý 1 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy độ chế mắc nhiều lỗi vi phạm, nhưng vẫn quay video đăng lên mạng xã hội để "tạo nét".

Siêu thị giữ giá thực phẩm mùa mưa bão | Thời sự trưa HTV ngày 2/10/2026

Siêu thị giữ giá thực phẩm mùa mưa bão | Thời sự trưa HTV ngày 2/10/2026

Thời sự 14:49 02/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 2/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác