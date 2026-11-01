Phong vị Cao Lan qua hành trình "Việt Nam đi là ghiền"

Việt Nam đi là ghiền: Ghé thăm nhà sàn, tìm hiểu trang phục Cao Lan

"Việt Nam đi là ghiền" tập 6 theo chân MC Mai Phương đến thôn Khe Thuyền (Tuyên Quang). Tại đây, cô khám phá đời sống thường ngày của người Cao Lan. Những trải nghiệm gần gũi giúp khán giả hiểu thêm về nhà ở và trang phục truyền thống địa phương.

Nhà sàn của người Cao Lan tại Khe Thuyền

Đầu tiên, Mai Phương đến nhà sàn. Khác với nhà hiện đại được chia nhiều phòng, nhà sàn là một không gian sinh hoạt chung.

Theo đó, nhiều thế hệ gia đình Cao Lan sẽ cùng sinh sống với nhau. Ngôi nhà sàn tại Khe Thuyền hẳn đã có từ lâu đời. Bởi phần trần nhà đã ám khói đen gợi dấu vết của thời gian.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan, tuy màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng chỉ có một

Trang phục truyền thống cũng mang đến nhiều điều thú vị. Trước đây, các bà, các mẹ thường nhuộm vải bằng chàm hoặc vỏ cây. Vì vậy, trang phục Cao Lan xưa thường có sắc đen chàm hoặc nâu trầm.

Ngày nay, người Cao Lan có thêm nhiều lựa chọn về chất liệu và màu sắc. Trang phục phụ nữ cũng được cải tiến để gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên, kiểu dáng vẫn kế thừa mẫu trang phục của các thế hệ trước.

Lắng nghe Sình ca, trải nghiệm làm bún vắt tay

Sình ca được sử dụng trong giao duyên và gửi gắm mong ước bình an

Trong chuyến đi, Mai Phương gặp gỡ Câu lạc bộ Sình ca Khe Thuyền. Qua đó, cô tìm hiểu làn điệu dân ca của người Cao Lan. Những câu hát gắn với đời sống thường ngày, từ lúc lên nương đến khi xuống ruộng.

Sình ca được sử dụng trong giao duyên và gửi gắm mong ước bình an. Tại đây, Mai Phương lắng nghe các cô chú Cao Lan thể hiện "Khúc đối thăm đồng". Cô còn thử học hai câu hát tiếng Cao Lan về cây lúa nuôi sống con người.

Bên cạnh âm nhạc, Mai Phương còn vào bếp tìm hiểu cách làm bún vắt tay. Đây là món ăn truyền thống được người Cao Lan gìn giữ.

Bún được làm từ gạo Khang Dân do người dân địa phương trồng. Sau khi xát, gạo được ngâm trong một tuần. Tiếp đó, gạo được nghiền cùng cơm nguội để tạo độ dẻo. Nhờ vậy, bột dễ ép qua khuôn và tạo thành những sợi bún mềm mượt.

Các công đoạn làm bún không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và sức mạnh của đôi tay

Các công đoạn làm bún không quá phức tạp. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi thời gian và sự tỉ mỉ. Người làm cũng cần dùng sức đôi tay để ép bột thành sợi.

Qua trải nghiệm, Mai Phương hiểu thêm về cách chế biến món ăn truyền thống này. Từ nhà sàn, trang phục truyền thống đến Sình ca và bún vắt tay, hành trình mở ra nhiều góc nhìn về đời sống người Cao Lan.

"Việt Nam đi là ghiền" - 11g50 từ thứ Tư đến thứ Bảy trên kênh HTV7.