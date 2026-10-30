CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Chương trình "Lý luận phê bình văn học nghệ thuật" số 4 với chủ đề "Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa" sẽ diễn ra ngày mai (31/10) tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.
Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.
Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 3.
Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 4.
Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 5.

Một vài trong số các tác phẩm được Ban giám khảo chọn lựa từ cuộc thi My City – My Story (Ảnh: BTC)

Sự kiện "Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa" sẽ diễn ra với nhiều hoạt động kết hợp. 

Trong đó, sự kiện có trưng bày, trải nghiệm thực hành và tọa đàm, hướng đến việc nhìn nhận vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức đô thị và phát huy giá trị văn hóa.

Tọa đàm: Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa
Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa - Ảnh 6.

Một số diễn giả góp mặt trong buổi tọa đàm

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm diễn ra từ 14g30 đến 17g30, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà lý luận. Nội dung tập trung làm rõ khái niệm nhiếp ảnh cộng đồng, ký ức đô thị và công nghiệp văn hóa.

Qua đó, các khách mời cùng trao đổi về tính dân chủ của nhiếp ảnh cộng đồng, tiêu chí đánh giá và những giá trị mà hoạt động này mang lại. 

Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để hình ảnh ghi lại nhịp sống, con người và văn hóa địa phương có thể trở thành nguồn tư liệu có giá trị lâu dài. Từ đó, chương trình gợi mở đề xuất xây dựng "Bản đồ Nhiếp ảnh Cộng đồng".

Tọa đàm có sự chủ trì của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, nhà lý luận Lê Xuân Thăng và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Á. Các khách mời gồm Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Bùi Minh Sơn, Vũ Xuân Thao, Lê Hoàng Mến, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng và cử nhân nhiếp ảnh Đoàn Hồng Ngọc.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 18g ngày 31/10 tại HTV

Bên cạnh tọa đàm, không gian trải nghiệm mở cửa từ 9g đến 18g, giới thiệu ảnh Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh xưa và nay, tác phẩm từ hai cuộc thi Photo Marathon và My City – My Story, cùng sách nhiếp ảnh, máy ảnh và hoạt động in ảnh. 

Đáng chú ý, bốn phòng thực hành (Lab 4U) tạo cơ hội để người tham dự trao đổi trực tiếp với các nhiếp ảnh gia về kỹ năng chọn lọc, làm màu, phục chế ảnh, xây dựng dữ liệu ảnh tư liệu, ứng dụng AI và cách tiếp cận đề tài mới.

Nhiếp ảnh cộng đồng

Trước đó, chương trình đã tổ chức hai cuộc thi ảnh Photo Marathon và My City – My Story trong tháng 10. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 18g ngày 31/10 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động, sự kiện mở rộng không gian trao đổi giữa người làm nghề và công chúng, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia lưu giữ những câu chuyện bằng hình ảnh, góp phần phát huy giá trị của nhiếp ảnh trong đời sống văn hóa đô thị.

Tin liên quan

Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc và Cuộc sống": Hành trình 27 năm đam mê nhiếp ảnh

Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc và Cuộc sống": Hành trình 27 năm đam mê nhiếp ảnh

(HTV) - Triển lãm thường niên năm 2026 với chủ đề "Khoảng khắc và cuộc sống" chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, trưng bày 93 tác phẩm xuất sắc của 24 nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần sáng tác bền bỉ và góc nhìn nhân văn về cuộc sống.

17 năm trên đỉnh Phú Sĩ, nữ nhiếp ảnh gia ngày ngày săn khoảnh khắc bình minh

17 năm trên đỉnh Phú Sĩ, nữ nhiếp ảnh gia ngày ngày săn khoảnh khắc bình minh

(HTV) - Cứ đến mùa leo núi, nữ nhiếp ảnh gia người Nhật Bản, Megưmi Ưeda, lại rời phố lên núi Phú Sĩ sống. Dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng vẻ đẹp khi của bình minh, hoàng hôn, và khung cảnh ngàn mây đã giữ chân cô trong suốt 17 năm qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Show nổi bật 17:00 29/10/2026

"HTV Thành phố không ngủ" tiếp tục lan tỏa câu chuyện đẹp về tình người giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Từ những ổ bánh mì miễn phí, mô hình sẻ chia nay có thêm bánh bao và cơm tấm dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

Đời sống 19:11 29/10/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông và xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thời sự 19:11 29/10/2026

(HTV) - Ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây đã lên đến 862.

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:00 29/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm