Một vài trong số các tác phẩm được Ban giám khảo chọn lựa từ cuộc thi My City – My Story (Ảnh: BTC)

Sự kiện "Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa" sẽ diễn ra với nhiều hoạt động kết hợp.

Trong đó, sự kiện có trưng bày, trải nghiệm thực hành và tọa đàm, hướng đến việc nhìn nhận vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức đô thị và phát huy giá trị văn hóa.

Tọa đàm: Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa

Một số diễn giả góp mặt trong buổi tọa đàm

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm diễn ra từ 14g30 đến 17g30, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà lý luận. Nội dung tập trung làm rõ khái niệm nhiếp ảnh cộng đồng, ký ức đô thị và công nghiệp văn hóa.

Qua đó, các khách mời cùng trao đổi về tính dân chủ của nhiếp ảnh cộng đồng, tiêu chí đánh giá và những giá trị mà hoạt động này mang lại.

Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để hình ảnh ghi lại nhịp sống, con người và văn hóa địa phương có thể trở thành nguồn tư liệu có giá trị lâu dài. Từ đó, chương trình gợi mở đề xuất xây dựng "Bản đồ Nhiếp ảnh Cộng đồng".

Tọa đàm có sự chủ trì của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, nhà lý luận Lê Xuân Thăng và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Á. Các khách mời gồm Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Bùi Minh Sơn, Vũ Xuân Thao, Lê Hoàng Mến, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng và cử nhân nhiếp ảnh Đoàn Hồng Ngọc.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 18g ngày 31/10 tại HTV

Bên cạnh tọa đàm, không gian trải nghiệm mở cửa từ 9g đến 18g, giới thiệu ảnh Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh xưa và nay, tác phẩm từ hai cuộc thi Photo Marathon và My City – My Story, cùng sách nhiếp ảnh, máy ảnh và hoạt động in ảnh.

Đáng chú ý, bốn phòng thực hành (Lab 4U) tạo cơ hội để người tham dự trao đổi trực tiếp với các nhiếp ảnh gia về kỹ năng chọn lọc, làm màu, phục chế ảnh, xây dựng dữ liệu ảnh tư liệu, ứng dụng AI và cách tiếp cận đề tài mới.

Nhiếp ảnh cộng đồng

Trước đó, chương trình đã tổ chức hai cuộc thi ảnh Photo Marathon và My City – My Story trong tháng 10. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 18g ngày 31/10 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động, sự kiện mở rộng không gian trao đổi giữa người làm nghề và công chúng, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia lưu giữ những câu chuyện bằng hình ảnh, góp phần phát huy giá trị của nhiếp ảnh trong đời sống văn hóa đô thị.