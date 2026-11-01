5 bệnh đại tràng thường gặp | HTV Chiến thắng ung thư

HTV Chiến thắng ung thư: Cảnh báo 5 bệnh đại trực tràng thường gặp

"HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này giúp khán giả tìm hiểu các bệnh lý thường gặp ở đại trực tràng. Đây là phần cuối của hệ tiêu hóa, có vai trò hấp thu nước và hình thành phân. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn có thể mắc nhiều bệnh lý cần được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trong chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa ung thư Lê Thị Huỳnh Trang giải thích vị trí và chức năng của đại trực tràng. Đồng thời, bác sĩ phân tích những nguyên nhân, triệu chứng của 5 bệnh thường gặp. Nội dung gồm táo bón, trĩ, viêm đại tràng, polyp đại tràng và ung thư đại tràng.

Cấu tạo trực tràng và nguyên nhân khiến cơ quan này phát sinh nhiều bệnh

HTV Chiến thắng ung thư: Nhận biết dấu hiệu bất thường, chủ động thăm khám

Táo bón và tiêu chảy kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, tình trạng đi ngoài ra máu cũng cần được chú ý. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Vì vậy, người bệnh không nên tự chẩn đoán hoặc chủ quan bỏ qua triệu chứng.

Bên cạnh đó, polyp đại tràng cần được quan tâm vì một số loại có thể tiến triển thành ung thư. Nội soi đại tràng giúp bác sĩ quan sát niêm mạc, phát hiện polyp và lấy mẫu mô khi cần thiết. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, một số polyp có thể được loại bỏ trước khi phát triển thành ung thư. Tuy nhiên, việc nội soi cần dựa trên độ tuổi, tiền sử và đánh giá nguy cơ của từng người.

Các bệnh đại trực tràng thường gặp và các phòng ngừa

HTV Chiến thắng ung thư: Phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh đại tràng

Chương trình cũng đề cập các biện pháp phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm. Khán giả được khuyến khích chú ý những thay đổi bất thường trong thói quen đại tiện. Đồng thời, việc thăm khám giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Đặc biệt, người có triệu chứng kéo dài hoặc đi ngoài ra máu nên sớm đến cơ sở y tế. Việc phát hiện kịp thời có thể giúp điều trị hiệu quả hơn. Theo dõi HTV Chiến thắng ung thư trên YouTube để cập nhật thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe.

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