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14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc

THIÊN BÌNH
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"Quán ăn hạnh phúc" tập 43 cùng Nam Khánh và Kan Hy khám phá 4K Station - Trạm dừng tuổi trẻ. Đây là một nhà hàng với thực đơn thuần Việt đã hoạt động suốt 14 năm.

Quán ăn hạnh phúc khám phá dấu ấn ẩm thực thuần Việt

"Quán ăn hạnh phúc" tập 43 mở ra câu chuyện về 4K Station qua trải nghiệm của Nam Khánh và Kan Hy. Cả hai vốn biết đến nhà hàng nhờ sức hút trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến họ tò mò hơn cả là hành trình hoạt động 14 năm của quán.

Trong cuộc trò chuyện với anh Hiếu, quản lý nhà hàng, hai nhân vật tìm hiểu bí quyết duy trì sức hút giữa thị trường cạnh tranh. Theo anh Hiếu, điểm mấu chốt nằm ở những món ăn thuần Việt. Hương vị gần gũi, quen thuộc giúp thực khách tìm thấy sự thân thuộc trong mỗi lần thưởng thức.

Thực đơn tại đây có nhiều món ăn mang phong vị Việt Nam. Chẳng hạn, cơm cháy khô cá dứa kết hợp nguyên liệu dân dã với phần trình bày hấp dẫn. Trong khi đó, tép rong xào khế mang đến sự hòa quyện giữa vị ngọt và chua thanh. Ngoài ra, chả đùm trứng muối gợi nhớ nét đặc trưng của ẩm thực miền Tây.

Những món ăn này góp phần thể hiện định hướng ẩm thực mà nhà hàng theo đuổi. Qua trải nghiệm thực tế, Nam Khánh dành lời khen cho cách nêm nếm giữ được hương vị quen thuộc.

Quán ăn hạnh phúc: Không gian linh hoạt và đa dạng ở 4K Station

Bên cạnh thực đơn, 4K Station còn gây chú ý với không gian hai tầng. Khu vực tầng trệt có không khí sôi động, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là nơi thực khách có thể cùng nhau theo dõi các trận bóng.

14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 1.
14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 2.
14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 3.
14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 4.
14 năm ẩm thực 4K Station | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 5.

Không gian linh hoạt và đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau cho các thực khách

Trong khi đó, tầng trên mang đến không gian riêng tư hơn với các phòng kín có máy lạnh. Vì vậy, khu vực này phù hợp cho tiệc sinh nhật hoặc những buổi tất niên ấm cúng.

Sự linh hoạt trong bố trí giúp nhà hàng đáp ứng nhiều nhu cầu gặp gỡ, ăn uống khác nhau. Đồng thời, thực đơn thuần Việt tạo thêm điểm nhấn cho trải nghiệm của thực khách.

Sau chuyến ghé thăm, Nam Khánh và Kan Hy bày tỏ mong muốn quay lại để thưởng thức thêm nhiều món ngon. Hành trình tại 4K Station cũng giúp cả hai khám phá một địa điểm kết hợp ẩm thực quen thuộc với không gian đa dạng.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

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