CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai

Vườn sao mai số này mang đến thông điệp: diễn xuất không chỉ dành cho những người được đào tạo chuyên nghiệp. Với mong muốn tạo không gian để những người yêu sân khấu gặp gỡ, học hỏi và thực hành, câu lạc bộ "Ghiền được diễn" trở thành nơi kết nối những tâm hồn cùng đam mê nghệ thuật.

Các thành viên câu lạc bộ "Ghiền được diễn" cùng gặp gỡ, thực hành và chia sẻ niềm đam mê diễn xuất

Được thành lập bởi MC, diễn viên Bá Tăng Minh Hiếu, câu lạc bộ tạo điều kiện để các thành viên thử sức với nhiều dạng vai, tham gia những thử thách diễn xuất và học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch. Qua những buổi sinh hoạt và thực hành, mỗi người có cơ hội khám phá khả năng biểu đạt, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng tình yêu với nghề diễn.

CLB "Ghiền được diễn" được thành lập bởi MC, diễn viên Bá Tăng Minh Hiếu, với sự đồng hành của diễn viên Ngọc Tưởng

Đồng hành cùng câu lạc bộ, diễn viên Ngọc Tưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm dành cho người muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Theo anh, bên cạnh đam mê, người học cần kiên trì quan sát, lắng nghe, trau dồi kiến thức và nghiêm túc rèn luyện nghề.

Ở một hành trình khác, chuyên đề nghề truyền thống TP. Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Bình Dương đưa người xem đến gần hơn với những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Thông qua ba không gian trưng bày, khán giả có dịp tìm hiểu về các nghề thủ công như làm gốm, dệt, đúc đồng, chạm khắc gỗ, sơn mài và chế biến món ăn truyền thống.

Từ nghệ thuật diễn xuất đến nghề thủ công, mỗi hành trình đều mở ra cơ hội khám phá sức sáng tạo của con người và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.

Vườn sao mai mời quý khán giả cùng theo dõi hành trình nghệ thuật và khám phá những câu chuyện thú vị trong chương trình trên kênh YouTube HTV3.