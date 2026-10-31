CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai

Show nổi bật
HOÀNG HẠNH

(HTV) - Từ câu lạc bộ diễn xuất dành cho người yêu nghệ thuật, đến không gian trải nghiệm nghề truyền thống, Vườn sao mai đưa khán giả khám phá những hành trình sáng tạo và cách các giá trị nghệ thuật được tiếp nối trong đời sống.

CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai

Vườn sao mai số này mang đến thông điệp: diễn xuất không chỉ dành cho những người được đào tạo chuyên nghiệp. Với mong muốn tạo không gian để những người yêu sân khấu gặp gỡ, học hỏi và thực hành, câu lạc bộ "Ghiền được diễn" trở thành nơi kết nối những tâm hồn cùng đam mê nghệ thuật. 

CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai - Ảnh 1.
CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai - Ảnh 2.
CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai - Ảnh 3.
CLB "Ghiền được diễn" và hành trình khám phá nghệ thuật truyền thống | Vườn sao mai - Ảnh 4.

Các thành viên câu lạc bộ "Ghiền được diễn" cùng gặp gỡ, thực hành và chia sẻ niềm đam mê diễn xuất

Được thành lập bởi MC, diễn viên Bá Tăng Minh Hiếu, câu lạc bộ tạo điều kiện để các thành viên thử sức với nhiều dạng vai, tham gia những thử thách diễn xuất và học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch. Qua những buổi sinh hoạt và thực hành, mỗi người có cơ hội khám phá khả năng biểu đạt, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng tình yêu với nghề diễn.

CLB "Ghiền được diễn" được thành lập bởi MC, diễn viên Bá Tăng Minh Hiếu, với sự đồng hành của diễn viên Ngọc Tưởng

Đồng hành cùng câu lạc bộ, diễn viên Ngọc Tưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm dành cho người muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Theo anh, bên cạnh đam mê, người học cần kiên trì quan sát, lắng nghe, trau dồi kiến thức và nghiêm túc rèn luyện nghề.

Ở một hành trình khác, chuyên đề nghề truyền thống TP. Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Bình Dương đưa người xem đến gần hơn với những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Thông qua ba không gian trưng bày, khán giả có dịp tìm hiểu về các nghề thủ công như làm gốm, dệt, đúc đồng, chạm khắc gỗ, sơn mài và chế biến món ăn truyền thống.

Từ nghệ thuật diễn xuất đến nghề thủ công, mỗi hành trình đều mở ra cơ hội khám phá sức sáng tạo của con người và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.

Vườn sao mai mời quý khán giả cùng theo dõi hành trình nghệ thuật và khám phá những câu chuyện thú vị trong chương trình trên kênh YouTube HTV3.

Danh sách tập

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta

Show nổi bật 13:06 31/10/2026

(HTV) - Bắt đầu nặn búp bê từ năm lớp 6, Bùi Thịnh Đa đã dành hơn 10 năm tự học, sáng tạo và theo đuổi nghệ thuật búp bê khớp cầu. Không chỉ tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân, chàng trai Gen Z còn đưa văn hóa Việt Nam vào từng bộ trang phục, từng đường nét của búp bê.

Trà sữa 10+ phát sóng lúc 14g15 ngày 31/10 trên HTV9

Trà sữa 10+ phát sóng lúc 14g15 ngày 31/10 trên HTV9

Show sắp tới 07:00 31/10/2026

Chương trình "Trà sữa 10+" kỳ này có chủ đề "Tuổi đôi mươi" sẽ phát sóng lúc 14g15 hôm nay (31/10) trên HTV9.

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn "nổi da gà" tại vòng 2 The Masked Singer 2026

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn "nổi da gà" tại vòng 2 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 15:12 30/10/2026

(HTV) - Tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026 mang đến loạt màn trình diễn giàu cảm xúc cùng những manh mối khiến ban cố vấn liên tục thay đổi suy đoán. Nếu CẬU TƯ LÀNH và CÔ SAO chinh phục khán giả bằng kỹ thuật thanh nhạc, DOL-LA-LA lại khiến Ali Hoàng Dương đặt nghi vấn về một mối quan hệ trong quá khứ.

Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa

Nhiếp ảnh cộng đồng: Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa

Show nổi bật 12:00 30/10/2026

Chương trình "Lý luận phê bình văn học nghệ thuật" số 4 với chủ đề "Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa" sẽ diễn ra ngày mai (31/10) tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu (30/10) trên HTV9

Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu (30/10) trên HTV9

Show sắp tới 09:00 30/10/2026

"Người chung quanh ta" tập 52 sẽ phát sóng lúc 20g45 thứ Sáu (30/10) trên HTV9 và 17g thứ Bảy (31/10) trên HTV7.

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 08:04 30/10/2026

(HTV) - Âm nhạc góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật múa rối nước, từ việc dẫn dắt câu chuyện đến truyền tải cảm xúc của nhân vật. Trong Sắc màu Việt Nam, nghệ sĩ Đức Quang chia sẻ về vai trò của âm nhạc truyền thống và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản dân tộc.

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (30/10) trên HTV7

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (30/10) trên HTV7

Show sắp tới 07:30 30/10/2026

Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời - diễn viên Dương Yến Nhi.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (30/10) trên HTV7

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (30/10) trên HTV7

Show sắp tới 07:00 30/10/2026

"Việt Nam đi là ghiền" - phát sóng lúc 11g50 hôm nay (30/10) trên kênh HTV7 - sẽ cùng khán giả tìm hiểu thiên nhiên hoang sơ ở Nặm Đíp.

Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 43: 4K Station

Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 43: 4K Station

Show nổi bật 18:00 29/10/2026

"Quán ăn hạnh phúc" tập 43 đưa khán giả đến 4K Station - Trạm dừng tuổi trẻ, một địa chỉ nổi tiếng với ẩm thực thuần Việt.

Các chương trình khác