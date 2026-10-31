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Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Bắt đầu nặn búp bê từ năm lớp 6, Bùi Thịnh Đa đã dành hơn 10 năm tự học, sáng tạo và theo đuổi nghệ thuật búp bê khớp cầu. Không chỉ tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân, chàng trai Gen Z còn đưa văn hóa Việt Nam vào từng bộ trang phục, từng đường nét của búp bê.

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta

Chia sẻ với Người chung quanh ta, Bùi Thịnh Đa cho biết búp bê khớp cầu không đơn thuần là món đồ chơi hay vật phẩm sưu tầm. Mỗi tác phẩm đều trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ phác thảo, tạo hình, nung, chà mịn đến vẽ mặt, làm tóc và hoàn thiện trang phục. 

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta- Ảnh 1.

Thịnh Đa chia sẻ, có những mẫu búp bê cần hàng tháng, thậm chí một năm để hoàn thành. Riêng tác phẩm cao 1,6 mét từng được anh bán với giá hơn 150 triệu đồng

Theo đuổi bộ môn này từ khi còn nhỏ, Đa từng gặp không ít khó khăn vì thiếu tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt và chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tuy nhiên, bằng quá trình tự học và những sản phẩm thực tế, anh dần chứng minh búp bê là một loại hình sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi kiến thức về giải phẫu, điêu khắc và thời trang.

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta- Ảnh 2.

Đặc biệt, dự án búp bê Việt Nam ra mắt năm 2024 thể hiện mong muốn đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với công chúng

Lấy cảm hứng từ trang phục và hình tượng phụ nữ thời Nguyễn, Đa tự nghiên cứu lịch sử, lựa chọn chất liệu và tinh chỉnh các chi tiết để phù hợp với kích thước búp bê. Những tác phẩm này đã đến với khách hàng ở nhiều quốc gia, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt.

Hành trình đưa búp bê Việt ra thế giới | Tập 52 Người chung quanh ta- Ảnh 3.

Bùi Thịnh Đa chia sẻ về hành trình làm búp vê của mình tại chương trình Người chung quanh ta

Đa hy vọng tiếp tục phát triển các dòng búp bê mang trang phục truyền thống ở nhiều vùng miền, đồng thời tham gia các cuộc thi quốc tế để học hỏi và giới thiệu tác phẩm của mình. Với anh, điều quan trọng nhất là kiên trì theo đuổi đam mê và từng ngày hoàn thiện bản thân.

Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Người chung quanh ta, phát sóng lúc 20g45 thứ Sáu hằng tuần trên HTV9. Đồng thời, hãy theo dõi các nội dung hấp dẫn khác của HTV trên YouTube HTV Entertainment.

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