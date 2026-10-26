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Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Thanh Trúc đặt tiêu chí bạn trai lý tưởng phải có ngoại hình ưa nhìn, da trắng và đặc biệt là “phải có tóc”. Trớ trêu, chàng trai được mai mối lại không đáp ứng tiêu chí này, khiến màn tìm hiểu khép lại mà không có cái kết như mong đợi.

Cô gái tiết lộ tiêu chí bạn trai, chuyện mái tóc gây chú ý tại Bạn muốn hẹn hò

Trong tập 43 Bạn muốn hẹn hò, Cao Văn Thắng, sinh năm 1996, hiện làm nhân viên vận hành máy tại một công ty sản xuất đế giày, được ghép đôi với Thanh Trúc, sinh năm 1999, làm người mẫu ảnh tự do và livestream.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 1.

Văn Thắng tự nhận mình là người chịu khó học hỏi, nhưng đôi khi còn hơi luộm thuộm

Trong chuyện tình cảm, anh Thắng từng tìm hiểu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình vì cảm thấy cả hai có nhiều điểm đồng điệu. Tuy nhiên, mối quan hệ không đi đến hôn nhân do công việc chưa ổn định và cả hai chưa xác định được tương lai lâu dài.

Về phía Thanh Trúc, cô cho biết mình là người chăm chỉ, hòa đồng, vui tính nhưng khá hướng nội. Cô từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm. Sau cùng, cả hai chia tay vì gia đình không có tiếng nói chung và không nhận được sự tác hợp.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 2.
Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 3.

Thanh Trúc thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm và những tiêu chí dành cho bạn trai lý tưởng tại Bạn muốn hẹn hò

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Thanh Trúc thẳng thắn đưa ra những tiêu chí về chiều cao, ngoại hình và nước da. Đặc biệt, cô nhấn mạnh người yêu tương lai phải có tóc. Tiêu chí này khiến hai MC có dịp trêu đùa, tạo nên không khí vui vẻ cho màn mai mối.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 4.

Thanh Trúc và Văn Thắng có cuộc trò chuyện cởi mở, chia sẻ về quan điểm cá nhân trước khi chính thức gặp mặt

Văn Thắng cũng chia sẻ rằng trước đây anh từng nhuộm tóc, vuốt keo để tạo sức hút, nhưng hiện tại đã tự tin hơn với diện mạo của mình. Sự khác biệt giữa hình mẫu lý tưởng của Thanh Trúc và ngoại hình chàng trai trở thành một trong những chi tiết đáng chú ý của cuộc gặp gỡ.

Chàng trai tặng hoa, chuẩn bị quà quê nhưng vẫn lỡ hẹn tại Bạn muốn hẹn hò

Trong lần đầu gặp mặt, Văn Thắng mang theo hoa hồng để tặng Thanh Trúc, đồng thời chuẩn bị món quà quê từ Hà Tĩnh. Sự chu đáo của anh giúp cuộc trò chuyện diễn ra cởi mở hơn.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 5.

Khi chia sẻ về tình yêu, Văn Thắng cho rằng hai người cần chân thành, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Anh cũng bày tỏ quan điểm không nên ép buộc đối phương nếu tình cảm thay đổi, mà cần bình tĩnh lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề

Cả hai tiếp tục trao đổi về chuyện con cái và dự định trong tương lai. Tuy nhiên, Thanh Trúc cho biết cô chưa cảm nhận được sự phù hợp cần thiết để tiến xa hơn. Những tiêu chí về ngoại hình cũng được cô nhắc lại trong quá trình trò chuyện.

Cô gái đặt tiêu chí bạn trai “phải có tóc”, nhưng gặp phải anh “trọc đầu” và cái kết | Bạn muốn hẹn hò- Ảnh 6.

Đến thời khắc quyết định, Thanh Trúc không bấm nút hẹn hò, trong khi Văn Thắng có lựa chọn tiến tới. Cuộc gặp khép lại mà cả hai chưa thể trao nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình

Câu chuyện một lần nữa cho thấy sự phù hợp trong tình yêu không chỉ nằm ở những tiêu chí ban đầu, mà còn phụ thuộc vào cảm xúc và sự đồng điệu giữa hai người.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=zTuNHQNEmQU

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