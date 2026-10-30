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CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn "nổi da gà" tại vòng 2 The Masked Singer 2026

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026 mang đến loạt màn trình diễn giàu cảm xúc cùng những manh mối khiến ban cố vấn liên tục thay đổi suy đoán. Nếu CẬU TƯ LÀNH và CÔ SAO chinh phục khán giả bằng kỹ thuật thanh nhạc, DOL-LA-LA lại khiến Ali Hoàng Dương đặt nghi vấn về một mối quan hệ trong quá khứ.

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến trường quay The Masked Singer bùng nổ 

Tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục mở ra những màn đấu trí thú vị với chủ đề "Khai quật lịch sử tìm kiếm", cùng sự góp mặt của hai khách mời Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương. 

Những màn tung hứng hài hước đan xen các phần trình diễn giàu cảm xúc, buộc ban cố vấn phải tập trung phân tích từng chi tiết trong giọng hát để tìm ra danh tính các mascot (Ảnh: DatVietVAC)

Không chọn cách lặp lại dấu ấn cũ, CẬU TƯ LÀNH trở lại với một sáng tác hoàn toàn mới. Ca khúc liên tục được nâng tone nhưng CẬU TƯ LÀNH vẫn giữ được sự ổn định trong giọng hát, đồng thời dẫn dắt cảm xúc người nghe đến cao trào.

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 4.
CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 5.

Màn trình diễn giàu cảm xúc khiến khán giả xúc động và được Bích Phương nhận xét gần như không có lỗi, chỉn chu như một bản thu âm hoàn chỉnh (Ảnh: DatVietVAC)

CÔ SAO cũng tạo dấu ấn riêng với những nốt cao được kiểm soát chính xác, kết hợp các đoạn hát nhẹ nhàng, mềm mại. Sự chuyển đổi giữa hai sắc thái được thể hiện mượt mà, cho thấy khả năng điều tiết hơi thở và truyền tải cảm xúc tinh tế. 

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 6.
CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 7.

Phần trình diễn khiến không khí trường quay lắng lại (Ảnh: DatVietVAC)

Đặc biệt, Ali Hoàng Dương tiết lộ anh có cảm giác quen thuộc khi nghe giọng hát của CÔ SAO, bởi đã biết đến màu giọng này từ hơn 10 năm trước. Chi tiết ấy lập tức mở ra hướng suy luận mới, khiến hành trình truy tìm danh tính mascot thêm phần hấp dẫn.

DOL-LA-LA tại The Masked Singer khơi gợi nghi vấn về "người xưa" 

Sở hữu chất giọng trầm ấm, DOL-LA-LA nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban cố vấn. Từ những manh mối trên sân khấu, Ali Hoàng Dương đặt nghi vấn DOL-LA-LA có liên quan đến một "người xưa". Không dừng lại ở phỏng đoán, nam ca sĩ tự tin ghi liền hai cái tên vào giấy dự đoán, khiến màn truy tìm danh tính trở nên khó đoán hơn.

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 8.
CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 9.

Những chia sẻ về bước ngoặt tình cảm gần đây cùng sự thay đổi trong suy nghĩ, cách thể hiện của mascot càng khiến các cố vấn tò mò (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, MIMIBU tiếp tục thử thách khả năng nhận diện của ban cố vấn bằng cách thay đổi cách nói chuyện, chủ động bẻ giọng theo hướng khàn hơn so với vòng trước. 

CẬU TƯ LÀNH, CÔ SAO khiến dàn cố vấn “nổi da gà” tại vòng 2 The Masked Singer 2026 - Ảnh 10.

Sự biến hóa này khiến các cố vấn khó xác định đáp án, nhưng cũng không thể che giấu hoàn toàn những dấu ấn đặc trưng trong cách hát (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành và Ali Hoàng Dương tập trung phân tích cách nhả chữ, xử lý những đoạn hát nhẹ hơi và điều chỉnh giọng qua từng câu. Đây có thể là những manh mối quan trọng giúp nhận diện một giọng ca, ngay cả khi âm sắc bên ngoài đã được thay đổi.

RABIBUUM gây ấn tượng với cách làm mới ca khúc tại The Masked Singer 

Tiếp tục mang đến góc nhìn mới cho những ca khúc dành cho giới trẻ, RABIBUUM lựa chọn "Bên ấy em có ai rồi" với cách thể hiện trưởng thành hơn. Bản phối và tinh thần trình diễn được làm mới để gần gũi với khán giả trẻ, nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc của một người từng trải.

Màn thể hiện khiến Pháp Kiều bày tỏ sự nể phục trước khả năng đổi mới của mascot (Ảnh: DatVietVAC)

Theo Pháp Kiều, điều đáng chú ý ở RABIBUUM không chỉ nằm ở hành trình hoạt động lâu năm, mà còn ở cách nghệ sĩ liên tục làm mới mình thay vì chỉ dựa vào những dấu ấn quen thuộc.

Tập 5 khép lại với nhiều màn trình diễn đáng nhớ và loạt manh mối mới về danh tính các mascot. Từ giọng hát quen thuộc hơn 10 năm trước đến nghi vấn "người xưa" của Ali Hoàng Dương, cuộc truy tìm tại The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục mở ra nhiều ẩn số thú vị.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://youtu.be/KSXpfMDjIio?si=dCg72qiMIl2aOMc3

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