Trà sữa 10+ phát sóng lúc 14g15 ngày 31/10 trên HTV9

Trà sữa 10+ kỳ này sẽ phát sóng lúc 14g15 ngày 31/10 trên HTV9

"Trà sữa 10 cộng" với chủ đề "Tuổi đôi mươi" mang đến những câu chuyện gần gũi về quãng thời gian thanh xuân, khi người trẻ đứng trước nhiều lựa chọn, ước mơ và những bước ngoặt đầu đời. Qua đó, chương trình gợi mở những góc nhìn đa chiều về tuổi trẻ, giúp khán giả cùng nhìn lại và trân trọng những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi đôi mươi.

"Trà sữa 10 cộng" là một chương trình nghệ thuật, âm nhạc và talkshow do HTV sản xuất, dành riêng cho lứa tuổi học sinh cấp 3 và sinh viên đại học.

"Trà sữa 10 cộng" - 14g15 hôm nay (31/10) trên kênh HTV9.