Cao Minh Đạt tiết lộ lời hứa với vợ trong hành trình tìm con | Tập 44 - Vợ chồng son

Cặp đôi đầu tiên của Vợ chồng son là diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương. Cả hai đã kết hôn được 10 năm và có một cô con gái nhỏ tên Dâu Tây. Khi được hỏi về hành trình tìm kiếm con, Cao Minh Đạt khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại lời từng nói với vợ: “Con cái là nhân duyên em ơi. Thì nếu như hai vợ chồng mình không có con thì không sao cả. Anh vẫn thương em”.

Sau những thiệt thòi và nỗ lực của cả hai, gia đình hiện đã đón thành viên nhỏ Dâu Tây. Chị Trúc gửi lời cảm ơn chồng vì luôn đồng hành, chăm sóc mẹ con cô

Cặp đôi thứ hai là Trần Nguyễn Nhật Minh, được biết đến với nghệ danh Win Heo, và Trương Vĩnh Bảo. Cả hai quen nhau qua một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Sau vài tháng, khi biết Minh đã kết thúc mối quan hệ trước đó, Bảo bắt đầu chủ động theo đuổi. Tuy nhiên, phải mất khoảng bốn tháng nhắn tin, cả hai mới có buổi gặp mặt riêng.

Sau khi kết hôn, Minh có sở thích đăng những bức ảnh “dìm hàng” vợ lên mạng xã hội. Những khoảnh khắc Bảo ngủ gật, há miệng hay có biểu cảm kém xinh lại nhận được lượng tương tác lớn. Điều này khiến cô nhiều lần bức xúc và mong chồng chấm dứt thói quen trêu chọc mình để câu lượt thích. Ngược lại, Minh mong vợ bớt cằn nhằn, cho anh thêm thời gian hoàn thành việc nhà. Những màn đối đáp hài hước cho thấy dù còn nhiều điều chưa hài lòng, cả hai vẫn đang học cách dung hòa để cuộc sống chung thêm vui vẻ.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g20 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.